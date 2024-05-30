Gözler 28 Haziran'a çevrildi, Türkiye gri listeden çıkarılacak!

30 May 2024 16:25 - Güncelleme : 30 May 2024 16:31

Merkez Bankası'ndan KKM hesapları ile ilgili duyuru

Merkez Bankası'ndan KKM hesapları ile ilgili duyuru

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu FATF’ın gri listesi ekonomi yönetiminin listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Bloomberg’in iddiasına göre, FATF Türkiye'yi 'gri listesi'nden çıkarmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKIYOR

Paris merkezli FATF'ın görev gücü bu ay Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Yetkililer, yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini gördü.

Kaynaklara göre henüz kesin bir karar alınmamış olsa da bu ziyarette varılan sonuçlara göre Türkiye, FATF'ın 28 Haziran'da Singapur'da yapacağı toplantıda 'gri liste'den çıkarılabilir.

OY ÇOKLUĞUNUN SAĞLANMASI GEREKİYOR

Kaynaklardan alınan bilgilere göre, FATF'ın Türkiye'yi listeden çıkarabilmesi için üyelerin nitelikli çoğunluğunun bu karara destek vermesi gerekiyor. Üyelerden birkaçının aksi oy vermesi halinde süreç uzayabilir. Üyeler arasında ülkeler ve Avrupa Komisyonu gibi organizasyonlar bulunuyor.

SAĞLAM YATIRIM ROTASI

Bloomberg, bu kararın Türkiye’ye yönelik önemli ve olumlu bir adım olduğunu ifade ediyor. Avrasya Grubu Avrupa Direktörü Emre Peker konuya dair şu açıklamaları yaptı:

"FATF'ın hamlesi tek başına para akışını artırmayacak olsa da (Hazine ve Maliye Bakanı) Mehmet Şimşek'in ortodoks ekonomi politikalarını tekrar uygulama ve Türkiye'yi sağlam bir yatırım destinasyonu olarak gösterme çabalarına destek olacak"