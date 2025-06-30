Gözler 3 Temmuz'da! İsa Karakaş'tan zam bekleyenlere kötü haber!

TÜİK’in 3 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş artışı netleşecek. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık TÜFE’ye göre maaşları güncellenecek.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı köşe yazısında, temmuz ayında 20 milyonu aşkın emekli ve memur arasında özellikle memur emeklilerinin “haklı bir serzeniş” içinde olacağını ifade etti.

MEMUR EMEKLİSİ YİNE GERİ PLANDA MI KALACAK?

TÜİK’in mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık TÜFE verisi kesinleşti. Buna göre; SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zam oranı yüzde 15,09’a yükseldi. Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeye tabi olmaları nedeniyle güncellemeleri şimdilik yüzde 14,01 olarak belirlendi.

EN İYİ İHTİMALLE YÜZDE 16 ZAM

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61 seviyesinde. Karakaş, TÜİK’in yine beklentilerin altında bir oran açıklamasını beklediğini ifade ederek, “SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin yüzde 16 en fazla yüzde 17 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim. Memur ve memur emeklileri ise bu rakamların en az 1 puan altında kalacak” ifadelerine yer verdi. Karakaş'a göre, “En kötümser tahminle yüzde 15’lerde, en iyimser tahminle yüzde 16’larda bir güncelleme söz konusu olabilir.”

SEYYANEN ZAM, KÖK MAAŞTAN KOPARDI

İsa Karakaş, memur emeklilerinin yaşadığı kayıpların temel nedenlerinden birinin, çalışan memurlara yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması olduğunu vurguladı. Karakaş, “Bugün itibarıyla 16.165,46 TL olan seyyanen zam tutarı memur emeklisine verilmediğinden, en düşük maaş 19.616 TL olarak kalmıştır,” sözleriyle farkı ortaya koydu. 2024 Temmuz ayında yüzde 5,42, 2025 Ocak ayında ise yüzde 4,21 oranlarında enflasyonun altında artış yaşandığını hatırlattı.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN KÖTÜ HABER

Memur emeklileri için temmuz ayında herhangi bir eşitleme ya da refah payı iyileştirmesinin gündemde olmadığını belirten Karakaş, “Seyyanen zammın verilmeyeceğini zaten bilmeyen yok” dedi.

2024 Ocak ayında 12 milyondan fazla SSK-Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 11,68’lik eşitlemenin, yalnızca 2,5 milyon civarındaki memur emeklisine temmuz ayında yapılmadığını hatırlatan Karakaş, devam eden enflasyon altında güncellemelere rağmen bu kesime eşitleme yapılmadığını vurguladı. Karakaş, “Tekrar hatırlatıyorum, temmuz ayında da ne refah ne de eşitleme ufukta görünmüyor. Sadece SSK-Bağ-Kur en düşük emekli maaşlarına devlet desteği yapılacak” açıklamasında bulundu.

İsa Karakaş ayrıca birkaç yıl içinde 10 yıl prim ödeyenlerle 25-30 yıl prim ödeyen memurlar arasında maaşlar “en düşükte doğal olarak eşitlenecek" dedi.