Gözler ABD'den gelecek verilere çevrildi! İşte 6 Eylül 2024 döviz kurları

06 Eylül 2024 09:01 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:21

Haftanın son işlem gününde gözler ABD'den gelecek istihdam verilerinde. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 6 Eylül 2024 döviz kurları...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi.

İstanbul serbest piyasada dolar şu sıralar 34,0111 liradan, euro 37,8521 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 6 Eylül 2024 güncel döviz kurları...

6 EYLÜL 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 33,9756

Satış 34,0111

6 EYLÜL 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,7973

Satış 37,8520

6 EYLÜL 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,8051

Satış 44,8760