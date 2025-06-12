Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

ABD'de enflasyonun mayısta yıllık bazda üst üste dördüncü ayda beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısına kadar faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki fiyatlamalar öne çıkıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 12:22

ABD'de açıklanan veriler, son dönemde enflasyonist baskıların azaldığını, istihdamın ise yavaşlamasına rağmen istikrarını koruduğunu gösteriyor.

Çalışma Bakanlığının geçen hafta açıkladığı verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Dün açıklanan verilere göre ise ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Tüketici enflasyonunun yıllık bazda üst üste dördüncü ayda piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın eylül ayı veya sonrasında faiz indirimine gideceği yönündeki fiyatlamalar öne çıkıyor.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

FED'E FAİZ İNDİRİM ÇAĞRILARI DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise faiz indirimine gitmesi için Fed'e yönelik baskılarını sürdürüyor. Sık sık Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirimlerine geç kalmakla eleştiren Trump, ABD'nin faiz indirimlerine giden ülkeler karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü savunuyor.

Geçen hafta Fed'e faiz oranını "tam puan" düşürme çağrısında bulunan Trump, dün açıklanan TÜFE verilerinin ardından da bu çağrısını yineledi.

TÜFE verilerini "mükemmel" olarak nitelendiren Trump, "Fed, bir tam puan düşürmeli. Vadesi gelen borçlar için çok daha az faiz ödenir. Çok önemli." ifadesini kullandı.

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet, yaptığı değerlendirmede, TÜFE'nin mayısta petrol fiyatlarındaki düşüş gibi tarifelerin bazı dezenflasyonist baskılarından faydalandığını söyledi.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

TÜFE'DE BENZİN, UÇAK BİLETİ VE TOPLU TAŞIMA KALEMLERİNDE GERİLEME

TÜFE'de benzin, uçak bileti ve toplu taşıma kalemlerindeki gerilemeye işaret eden Sweet, tarifelerin başta otomobil olmak üzere bazı malların alımlarının öne çekilmesine yol açtığını ancak şimdi talebin yumuşadığını ve bu durumun yeni ve ikinci el araç fiyatlarında görüldüğünü aktardı.

Sweet, otomobil bayilerindeki stoğun azaldığını, bu durumun potansiyel alıcıların işini giderek zorlaştıracağını ve stoğun azalmasının daha yüksek araç fiyatlarının habercisi olduğunu ifade etti.

Tarifelerden kaynaklanan bir diğer dezenflasyonist etkinin ise en azından başlangıçta talep daralması olduğunu belirten Sweet, TÜFE'de ev dışında konaklama kaleminin kısmen yurt dışı seyahatlerdeki azalma nedeniyle üst üste 3 ay düşüş gösterdiğini kaydetti.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

"TEKRAR ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİ PEK OLASI DEĞİL"

Sweet, çekirdek hizmet enflasyonunun nisan ayına kıyasla daha az arttığını bildirerek, "İş gücü piyasası enflasyon kaynağı olmadığından ve nominal ücret artışı Fed'in enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğinden, süper çekirdek hizmet enflasyonunun tekrar çirkin yüzünü göstermesi pek olası değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

GÖÇ KISITLAMALARI BASKI YARATACAK

Göçle ilgili kısıtlamaların nominal ücret artışı üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını aktaran Sweet, ancak verimlilik artışının bunun enflasyonist olmamasını sağlamak için yeterli olacağını kaydetti.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Sweet, "TÜFE ile kişisel tüketim harcamaları deflatörü arasındaki eşleştirmemiz, bir diğer sakin aya işaret ediyor. Bu durum Fed'i cesaretlendirebilir ancak gelen veriler Merkez Bankasının aralıktan önce faiz indirimine gitme olasılığını kayda değer ölçüde artırmıyor, bizim temel senaryomuz da bu yönde. Fed, tepkisel davranacak ve tarifelerin enflasyonu daha fazla vuracağını, bu yaz enflasyonun nasıl seyredeceğini görmek isteyecektir." diye konuştu.

"FED İKİ KEZ FAİZ İNDİREBİLİR"

American Enterprise Institute (AEI) kıdemli uzmanı Steven Kamin, son açıklanan TÜFE verilerinin oldukça cesaret verici olduğunu belirterek, "Veriler enflasyonun temelde Fed'in yüzde 2 hedefi doğrultusunda aşağı yönlü eğilim izlemeye devam ettiğini doğrular nitelikte görünüyor." açıklamasında bulundu.

Enflasyona ilişkin olumlu haberlerin devam etmesinin, Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirmesini kolaylaştıracağını söyleyen Kamin, ancak Fed'in faiz oranlarını iki nedenden dolayı şimdilik sabit tutmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Kamin, bunların birincisinin henüz verilere yansımamış olsa da Trump'ın gümrük tarifesi artışlarının gelecekte enflasyonu bir miktar yukarı çekebileceği ihtimali olduğunu belirterek, ayrıca tarifelerin nihai olarak nerede duracağına dair de hala büyük belirsizlik bulunduğunu kaydetti.

İkincisinin de iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi ve işsizlik oranının düşük kalması olduğunu dile getiren Kamin, dolayısıyla Fed'in şu anda ekonomiyi desteklemek amacıyla faiz indirimi yapmasına gerek olmadığını savundu.

Kamin, bu nedenle tarifelerin etkisinin sınırlı kalacağı varsayımıyla Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde bir ya da iki kez faiz indireceğini tahmin ettiğini paylaşarak, "Bu, Trump'ı hayal kırıklığına uğratabilir ancak verilere uygun, yerinde bir tepki olur." şeklinde konuştu.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

"TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA DAHA GÜÇLÜ ENFLASYON VERİLERİ GÖREBİLİRİZ"

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, mayıs ayı enflasyon verilerinin oldukça rahatlatıcı geldiğini söyledi.

Giyim ve otomobil fiyatlarındaki gerilemeye işaret eden Garvey, aslında bu sektörlerin tarifeler dolayısıyla fiyat artışı riski yüksek olarak değerlendirilen sektörler arasında yer aldığını dile getirdi.

Gözler FED'e çevrildi! Faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Garvey, piyasaların bu verileri olumlu karşıladığına değinerek, ancak tarifelere dair endişelerin abartıldığı sonucuna varmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Geçen hafta yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporundaki, "firmaların gelecek dönemde maliyetlerin ve fiyatların daha hızlı artmasını beklediği" ve "yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu" ifadelerine atıfta bulunan Garvey, "Bu nedenle temmuz ve ağustos aylarında çok daha güçlü enflasyon verileri görebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Garvey, TÜFE verisi sonrasında hazine tahvili faizlerinin bir miktar aşağı hareket ettiğine işaret ederek, ancak bu kadar "pozitifliğe" kapılınmaması gerektiğini kaydetti. "Gelecek dönemde kendi elimizle yarattığımız enflasyon sorunları yaşanacak, yaşanmazsa şaşırtıcı olur." diyen Garvey, ayrıca vergi yasasının geçirilmesinin tahvil piyasasında bir başka olumsuz faktör olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toplu iş sözleşmesinde yüzde 50 zam talebi! Ekonomist Sefer Şener'den kritik açıklama
Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.