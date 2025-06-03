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Ekonomi
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 | Banu İriç

Gözler mayıs enflasyonunda: Kira zammı oranı bugün belli oluyor

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira zam oranı da netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün duyuracak. Hem yıllık enflasyon hem de 12 aylık TÜFE ortalaması, kira artışından ekonomik beklentilere kadar birçok alanda belirleyici olacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 05:37
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 05:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak rakamlar yalnızca enflasyon seyrine ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda haziran ayı kira artış oranı için de belirleyici olacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanan 12 aylık ortalama, iş yeri kiralarındaki yasal zam tavanını oluşturuyor.

Gözler mayıs enflasyonunda: Kira zammı oranı bugün belli oluyor

NİSAN AYI EN DÜŞÜK SEVİYEYE GELMİŞTİ

Nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3 artarken, yıllık enflasyon yüzde 37,86’ya gerileyerek Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesine inmişti. Beklenti anketine katılan 23 ekonomistin mayıs ayı için ortalama enflasyon tahmini ise yüzde 2,10 seviyesinde bulunuyor. Bu öngörü gerçekleşirse, yıllık enflasyonun yüzde 36,17’ye gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu için yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 31,17 düzeyinde. Mayıs verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira artışlarına esas olan 12 aylık TÜFE ortalaması da netleşecek. Bu oran, milyonlarca iş yeri sahibi ve kiracısı için yeni zam oranını belirleyecek.

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#enflasyon
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#Ekonomi
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