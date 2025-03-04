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 | İrem Çınar

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Türkiye’nin dev bankalarından faiz indirimi tahmini

İş Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda daha fazla adım atmasını beklemiyor. Akbank ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,2 seviyesinde sabit tutuyor.

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Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Türkiye’nin dev bankalarından faiz indirimi tahmini
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 13:42

İş Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimini derinleştirmesini beklemediğini belirterek, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 30 seviyesinde sabit tuttu. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen ve Ekonomist Dağlar Özkan tarafından yayımlanan enflasyon değerlendirmesinde, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5 olarak belirlendiği ifade edildi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNDE REVİZYON OLABİLİR

Yapılan açıklamada, ihtiyaç kredilerindeki artış ve perakende satışlardaki hareketlilik göz önünde bulundurularak, aylık enflasyon verisindeki düşüşe rağmen tahminlerde aşağı yönlü bir güncelleme yapılmadığı vurgulandı. Ayrıca, Mart ve Nisan aylarında emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiği ve merkez yönetiminin mali sıkılaşma politikası izleyerek yıl sonu enflasyon tahmininde aşağı yönlü bir revizyon yapma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

AKBANK YIL SONU İÇİN ENFLASYON TAHMİNİNİ KORUDU

Ekonomistler, TCMB’nin ana eğilim göstergelerine bakarak, 250 baz puanlık faiz indirimini rahatlıkla yapabileceğini belirtirken, ancak reel sektörün büyüme odaklı ihtiyaçlarının daha büyük bir faiz indirimi yapılmasını olumsuz etkileyebileceği ve bunun dezenflasyon süreci ve beklentiler açısından risk oluşturabileceği ifade edildi. Ek olarak, enflasyona negatif katkı yapabilen oynak kalemlerin etkisiyle, aylık enflasyon oranının yüzde 2,3'ten yüzde 3,3'e çıktığına dikkat çekildi.

Akbank ekonomistleri ise Türkiye'deki enflasyon için 2025 yılı sonu tahminlerini yüzde 29,2 olarak koruduklarını belirtirken, risk dengesinin önceki aylara göre daha dengeli bir hal aldığına vurgu yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Merkez Bankası faiz kararı düşerse ne olur?
Merkez bankaları faiz oranlarını düşürdüğünde, tahvil getirileri azalacağından hisse senetlerine olan talep artacak; bu da hisse senetlerinin fiyatını yükseltecektir. Bu gelişmeler sonucu firmaların piyasa değeri firma maliyetine oranla yükseleceğinden yatırım ve üretim artacaktır.
ETİKETLER
#faiz indirimleri
#tcmb
#faiz indirimi
#Merkez Bankası
#Banka Hesapları
#Ekonomi
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