Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte açıklanacağı tarih: Ekonomistlerin tahminleri ne yönde?

18 Ocak 2025 13:04 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:23

ABD'den gelen olumlu enflasyon verileri ve bankaların güçlü bilanço sonuçları küresel piyasalarda pozitif bir hava oluştururken, yurt içinde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ocak ayı faiz kararına çevrildi. AA Finans’ın beklenti anketine göre, ekonomistler TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşüreceğini öngörüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları, dünya genelinde süregelen enflasyon​ ve resesyon ikilemi çerçevesinde dikkatle izlenmeye devam ediyor. Özellikle Fed’in yakından takip ettiği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, bankanın faiz indirimleri konusunda beklenildiği kadar katı bir tutum sergilemeyebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

DONALD TRUMP'IN KÜRESEL PİYASAYA ETKİLERİ

20 Ocak'ta ABD başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın politikalarının küresel ticarete etkilerine dair belirsizlikler, piyasalarda yön belirleyici bir unsur olmaya devam ediyor. Ancak makroekonomik verilerden gelen olumlu sinyaller, Trump yönetimi ile Fed​ arasında politika uyumsuzluğu yaşanabileceği endişelerini bir nebze hafifletti.

Trump, kabine adayları için Senato'da devam eden onay oturumları çerçevesinde Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi. Bu karar, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu karşılandı. Trump, Bessent’in ABD’yi yeni bir "Altın Çağ"a taşıyacağına inandığını belirterek, ekonomide büyümeyi önceliklendiren ve adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalarını destekleyeceğini ifade etti.

FED'İN BEKLENTİLERİ

Senato Finans Komitesi'ndeki onay oturumunda konuşan Bessent, büyüme odaklı düzenleyici politikalar uygulayacaklarını, vergileri azaltarak ve enerji üretimini serbest bırakarak ABD ekonomisini hareketlendirmeği hedeflediklerini söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklentiler doğrultusunda düşmesi halinde, bankanın bu yılın ilk yarısında faiz oranlarını tekrar düşürebileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DE FAİZ KARARLARI VE PİYASA VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek, yüzde 50’den yüzde 47,50’ye çekmişti. Piyasalarda bu kararın etkileri yakından izlenirken, Foreks Haber tarafından yapılan TCMB faiz anketinde 24 ekonomistin 23’ü, faizin 250 baz puan daha indirileceğini öngördü. Bir ekonomist ise faizin yüzde 47,50 seviyesinde sabit tutulacağını savundu. Ankette, 2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 30,00 olarak şekillenirken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ila yüzde 27,50 bandında oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı, 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.