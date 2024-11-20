Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin beklentisi...
Türkiye ekonomisini yakından takip edenlerin odak noktasında yer alan faiz kararı yarın açıklanacak. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası'nın, kasım ayında uygulayacağı faiz politikası merak ediliyor. İşte ekonomistlerin 2024 kasım ayı faiz beklentisi...
Kasım ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın (21 Kasım Perşembe) toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?
TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin kasım ayı faiz kararı beklentisi merak ediliyor. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.