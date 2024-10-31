Gözler S&P Global'in Türkiye kredi notunda! Türkiye'nin notunu artacak mı? Borsanın gözü bu kararda

31 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:26

S&P Global’in Türkiye'ye yönelik kredi notunu 1 Kasım cuma günü açıklaması bekleniyor. Peki, ekonomistlerin kredi notu kararına ilişkin beklentisi ne yönde oldu? Türkiye'nin kredi notu artacak mı? Borsanın gözü bu kararda...

S&P Global'in 2024 yılı takviminde Türkiye​'ye yönelik değerlendirmesini 1 Kasım Cuma günü yapması bekleniyor ancak S&P, bu tür planlı günlerde her zaman bir açıklama yapmayabiliyor.

EKONOMİSTLER​ TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU DEĞERLENDİRDİ

Foreks Haber'in düzenlediği ve 17 ekonomistin katıldığı ankete göre, S&P'nin bu değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak "B+"dan "BB-" seviyesine çıkarması bekleniyor. Ekonomistler ayrıca, Türkiye'nin görünümünün mevcut "pozitif" durumdan "durağan" duruma çekilebileceğini öngörüyorlar. Ankete katılan 17 ekonomistin 16'sı not artışını, 15'i de görünümün "durağan" olarak değiştirilmesini tahmin ederken, yalnızca bir ekonomist notun sabit kalacağını, iki ekonomist ise görünümün "pozitif" olarak korunacağını belirtti.

S&P GLOBAL TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU ARTIRACAK MI?

Ankete Pariterium Danışmanlık, OYAK Yatırım, Ahlatcı Yatırım, İş Portföy, NCM Investment, Sagam Danışmanlık, Anadolu Yatırım, Yatırım Finansman, Tacirler Yatırım, Alnus Yatırım, Gedik Yatırım, Spinn Danışmanlık, Rota Portföy, Deniz Yatırım, Colendi Menkul, Allbatross Yatırım ve Dinamik Yatırım gibi kurumlar katıldı. Bu beklentiler gerçekleşirse, Türkiye’nin kredi notu​ "yüksek spekülatif" seviyeden "spekülatif" seviyeye yükselecek.

S&P, son olarak 1 Aralık 2023'te Türkiye’nin kredi görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmiş, ardından 3 Mayıs 2024’te Türkiye’nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+" seviyesine yükseltmişti.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik son kararları ve ilk planlı rapor tarihleri ise şöyle sıralandı:

S&P GLOBAL'İN KREDİ NOTUNUN BORSAYA ETKİLERİ

S&P Global'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, genellikle borsa üzerinde olumlu bir etkiye yol açar. Kredi notu yükselmesi, ülkenin ekonomik durumunun iyileştiğine ve borçlarını ödeme kapasitesinin arttığına işaret eder. Genellikle kredi notu artışı, piyasalarda olumlu bir tepkiyle karşılanır. Borsa endeksleri, yatırımcıların bu haberi almasının ardından yükselebilir.