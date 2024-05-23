Gözler TCMB'nin faiz kararında! Ekonomistler işaret etti: Yüzde 45 hesapladılar
Yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılacağını belirtti. Yıl sonu politika faizi ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Yatırımcının gözü Saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararında...
TCMB nisan ayı toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu, ekonomistler bugün de politika faizinin sabit bırakılacağını düşünüyor...
PİYASAYA POZİTİF YANSIYACAK...
Piyasada bir faiz değişikliği olmayacağı yönünde yorumlar hakimken; yapılacak açıklamada, artan rezervler başta olmak üzere olumlu vurguların yurt içi piyasasına pozitif yansıması bekleniyor.
BIST REKOR KIRMIŞTI...
Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki güne kapanışı yüzde 0,04 artışla 10.899,28 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45...
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 45 olarak hesaplandı.
Öte yandan Analistler, faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.00 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
BUGÜN DÜNYANIN KALBİ 'EKONOMİ' DİYE ATIYOR
Yatırımcıların bugün takip edeceği veriler ise şu şekilde:
- 10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi
- 10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
- 16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları