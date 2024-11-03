Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi! MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek?

03 Kasım 2024 17:27 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:41

Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek olan ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına az bir zaman kaldı. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport gibi birçok ödeme kaleminde zam oranı belli olacak. Peki MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? S&P'den dikkat çeken asgari ücret tahmini! Oran vererek açıkladı

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? S&P'den dikkat çeken asgari ücret tahmini! Oran vererek açıkladı

Milyonlarca kişi, ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranını heyecanla beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon​ verisi büyük bir merakla yakından takip ediliyor. Bu veriler, maaş artışları açısından kritik olan 4 aylık enflasyon farkını da kesinleştirecek.

TÜİK​ ENFLASYON RAKAMLARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Pasaporttan ehliyete, kimlikten gelir vergisine motorlu taşıtlar vergisinden çok sayıda kamu ücret ve cezasına kadar geniş bir alanda yıllık artış oranının belirlendiği "yeniden değerleme oranı" yarın açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.

Her sene ekim ayı itibarıyla gerçekleşen yeniden değerleme oranı​, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yi-ÜFE) göre belirleniyor.

ÇOK SAYIDA ÖDEME ETKİLENECEK

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı fiyat endekslerini yarın (4 Kasım) saat 10.00'da açıklaması bekleniyor. Bu oran, kamu hizmetlerinden pasaport defteri gibi ürünlerin ücretlerine, harçlara, vergi ve cezalara kadar birçok kalemde otomatik zam geleceği anlamını taşıyor. Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanların, zam oranını artırma veya azaltma yetkileri olsa da bu yetkiler genellikle sınırlı olarak kullanılıyor.

PASAPORT HARÇ BEDELLERİ 2024

Pasaport Süresi: 6 Ay - Harç Bedeli: 1.639,30 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 2.429,30 TL

Pasaport Süresi: 1 Yıl - Harç Bedeli: 2.396,60 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 3.186,60 TL

Pasaport Süresi: 2 Yıl - Harç Bedeli: 3.912,60 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 4.702,60 TL

Pasaport Süresi: 3 Yıl - Harç Bedeli: 5.558,30 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 6.348,30 TL

Pasaport Süresi: 3+ Yıl - Harç Bedeli: 7.833,00 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 8.623,00 TL

ARAÇLARA GÖRE 2024 YILI MTV ORANLARI

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 3359 TL

4-6 yaş - 2343 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 3692 TL

4-6 yaş - 2576 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 4032 TL

4-6 yaş - 2809 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

4-6 yaş - 4828 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 7026 TL

4-6 yaş - 5265 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 11.374 TL

4-6 yaş - 8894 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 12413 TL

4-6 yaş - 9697 TL

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 37.485 TL

4-6 yaş - 32.615 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 40.898 TL

4-6 yaş - 35.575 TL

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 146.932 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 160.285 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 1437 TL

12-15 yaş- 1088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 1573 TL

12-15 yaş- 1188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 2544 TL

12-15 yaş - 1798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2801 TL

12-15 yaş- 1972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 3050 TL

12-15 yaş- 2153 TL

16 yaş ve üstü - 823 TL

MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktı