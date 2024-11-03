Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi! MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek olan ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına az bir zaman kaldı. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport gibi birçok ödeme kaleminde zam oranı belli olacak. Peki MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
Milyonlarca kişi, ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranını heyecanla beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi büyük bir merakla yakından takip ediliyor. Bu veriler, maaş artışları açısından kritik olan 4 aylık enflasyon farkını da kesinleştirecek.
TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI YARIN AÇIKLAYACAK
Pasaporttan ehliyete, kimlikten gelir vergisine motorlu taşıtlar vergisinden çok sayıda kamu ücret ve cezasına kadar geniş bir alanda yıllık artış oranının belirlendiği "yeniden değerleme oranı" yarın açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
Her sene ekim ayı itibarıyla gerçekleşen yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yi-ÜFE) göre belirleniyor.
ÇOK SAYIDA ÖDEME ETKİLENECEK
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı fiyat endekslerini yarın (4 Kasım) saat 10.00'da açıklaması bekleniyor. Bu oran, kamu hizmetlerinden pasaport defteri gibi ürünlerin ücretlerine, harçlara, vergi ve cezalara kadar birçok kalemde otomatik zam geleceği anlamını taşıyor. Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanların, zam oranını artırma veya azaltma yetkileri olsa da bu yetkiler genellikle sınırlı olarak kullanılıyor.
PASAPORT HARÇ BEDELLERİ 2024
- Pasaport Süresi: 6 Ay - Harç Bedeli: 1.639,30 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 2.429,30 TL
- Pasaport Süresi: 1 Yıl - Harç Bedeli: 2.396,60 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 3.186,60 TL
- Pasaport Süresi: 2 Yıl - Harç Bedeli: 3.912,60 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 4.702,60 TL
- Pasaport Süresi: 3 Yıl - Harç Bedeli: 5.558,30 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 6.348,30 TL
- Pasaport Süresi: 3+ Yıl - Harç Bedeli: 7.833,00 TL Defter Bedeli: 790,00 TL Toplam Tutar: 8.623,00 TL
ARAÇLARA GÖRE 2024 YILI MTV ORANLARI
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 3359 TL
4-6 yaş - 2343 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 3692 TL
4-6 yaş - 2576 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 4032 TL
4-6 yaş - 2809 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 5851 TL
4-6 yaş - 4387 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL
4-6 yaş - 4828 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL
4-6 yaş - 5265 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 11.374 TL
4-6 yaş - 8894 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 12413 TL
4-6 yaş - 9697 TL
1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL
4-6 yaş - 13800 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL
4-6 yaş - 15061 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL
4-6 yaş - 19.517 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 37.485 TL
4-6 yaş - 32.615 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
1-3 yaş - 40.898 TL
4-6 yaş - 35.575 TL
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 146.932 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
1-3 yaş - 160.285 TL
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 1308 TL
12-15 yaş - 987 TL
16 yaş ve üstü - 347 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 1437 TL
12-15 yaş- 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 1573 TL
12-15 yaş- 1188 TL
16 yaş ve üstü - 413 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 2544 TL
12-15 yaş - 1798 TL
16 yaş ve üstü - 690 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 2801 TL
12-15 yaş- 1972 TL
16 yaş ve üstü - 754 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 3050 TL
12-15 yaş- 2153 TL
16 yaş ve üstü - 823 TL
MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI
100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL
MİNİBÜS
1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktı