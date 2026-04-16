Gram altın 8000 lira olacak! İslam Memiş yılın fırsatı diyerek tarih verdi

Altın fiyatlarında sert dalgalanma devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, küresel gerilimler, altın fiyatları ve yatırım stratejilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, hem jeopolitik risklerin hem de piyasalardaki belirsizliğin yıl boyunca etkisini sürdüreceğini vurgularken, yatırımcılara önemli uyarılar yaptı.
Açıklamalarında son dönemde yaşanan toplumsal olaylara da değinen Memiş, “Dünya genelinde yaşanan savaş gerginliğiyle birlikte tekrar ülkemizde bu tür hadiselerin yaşanması, özellikle okullarda ve evlatlarımız üzerinden gerçekleşmesi bizi derinden üzmüştür. Sonuçta hepimizin evlatları var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım bu tür olayları bir daha yaşamayız” ifadelerini kullandı.
Aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, “İnternetin ve sosyal medyanın etkisiyle olumsuz yönde etkilenen gençlerimizi ailelerin manevi desteğiyle daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor” dedi.
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde son bir haftadaki yükselişe dikkat çeken Memiş, bu hareketin doğrudan barış beklentileriyle bağlantılı olup olmadığının net olmadığını belirtti.
“Son iki aydır piyasalarda ciddi bir belirsizlik ve manipülasyon fiyatlaması gözlemliyoruz. Bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum” diyen Memiş, yatırımcı psikolojisinin önemine vurgu yaptı.
Ons altının mevcut seviyesinin 4812 dolar civarında olduğunu belirten Memiş, iki farklı senaryoya dikkat çekti:
Barış senaryosunda: 5100–5200 dolar
Savaşın devamı halinde: 4650 destek, 4400’e geri çekilme riski
“4900 dolar kritik direnç. Bu seviye kırılmadan kalıcı yükselişten bahsetmek zor” dedi.
Gram altının 6940 TL seviyelerinde olduğunu ifade eden Memiş, 6500–7000 TL bandında dalgalanmanın sürdüğünü belirtti. Barış ihtimalinde:
Kısa vadede: 7000–7500 TL
Yaz aylarında: 8000 TL üzeri
hedeflerinin mümkün olabileceğini söyledi.
Memiş, yatırımcılara en kritik tavsiyelerinden birini şu sözlerle özetledi: “Bu yüzden fiyat değil, miktar önemli.”
Altında işçilik farklarının kapanmasının da alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için mevcut dönemin değerlendirilebileceğini söyledi.
Bu soruya temkinli yaklaşan Memiş, "Eğer faizin büyük bölümü ödenmişse altını satmaya gerek olmayabilir. Ben şahsen acele etmezdim"
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 75 bin dolar seviyelerinde güçlü kaldığını belirtti. Kritik seviyeyi ise şöyle açıkladı:
Direnç: 78 bin dolar
Bu seviye aşılırsa: yükseliş hızlanabilir
Borsa tarafında ise,
Hedef: 16.000 ve ardından 20.000 puan
Destek: 12.400
Memiş, “Bu yılın borsa yılı olacağını düşünüyorum” dedi.
Belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, net bir yön yerine dengeli strateji önerdi:
“Belirsizlik %50–%50. Bu yüzden yarı yarıya pozisyon almak mantıklı olabilir.”
Euro’dan altına geçiş için geç kalınmış olabileceğini ancak kademeli geçişin hâlâ mümkün olduğunu belirten Memiş, emlak tarafında ise dip seviyelerin görüldüğünü ve yükseliş beklediğini söyledi.