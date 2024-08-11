Gram altın alacaklar dikkat! 11 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları belli oldu

11 Ağustos 2024 07:55 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 07:59

Her ekonomik buhran döneminde güvenli liman olarak öne çıkan altın, son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Uzun süre süren durgunluğun ardından gelen satışların oluşturduğu baskı ve ABD'deki resesyön söylentileri sonrası altın fiyatları bu kez de gerileme dönemine girmişti.

Altın fiyatları kademeli şekilde azalasa da haftanın son günü bir miktar artış gösterdi. Bankalar arası piyasada verilen altın fiyatları yarın yen haftanın ilk gününde bankalar arası piyasadan veriler geldiğinde netleşecek. Buna karşın Kapalıçarşı piyasasında satışlar sürerken altın fiyatları ile ilgili ilk veriler geldi.

Peki Kapalıçarşı gram altın ne kadar? Çeyrek altın, cumhuriyet altına ne kadar? İşte anlık 11 Ağustos altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR (11 AĞUSTOS)

Geçen haftayı 2.617 lira satış fiyatı ile kapatan gram altın, Kapalıçarşı'da 2 bin 669 lira'da satalıyor.

11 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.246,00

Satış 4.315,00

11 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.59

Satış 8.7000

11 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.17

Satış 17.351

11 AĞUSTOS 2024 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.40

Satış: 2.424

11 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.393,38

Satış 2.393,86