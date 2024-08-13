Gram altın büyük kazandırdı! İşte 13 Ağustos gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı

13 Ağustos 2024 06:37 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 07:20

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçen hafta dibi görün ve 6 Ağustos tarihinde 2 bin 560 lira seviysine kadar gerileyen gram altın ya da bir başka deyişe altının gram fiyatı geride kalan 7 gün içinde ciddi oranda değer kazandı. Yatırımcılar bu süreçte neredeyse altından gram başına 100 liraya yakın kar etti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Ons altın, dün haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'e yakın yükseliş kaydetmiş ve 2.456 dolar civarında işlem görmüştü. Gram ve çeyrek fiyatı da ons altına paralel bir seyir izledi.

Gram altın, 2.643 Türk Lirası seviyesinde alıcı bulurken. Çeyrek altın ise 4.326 Türk Lirası bandında el değiştirmişti.

Peki güncel altın fiyatları bugün ne durumda? İşte 13 Ağustos gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları...

13 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.653,45

Satış 2.653,93

13 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.325,00

Satış 4.400,00

13 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.678,00

Satış 8.793,00

13 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.329,00

Satış 17.532,00

13 AĞUSTOS 2024 22 AYAR ALTIN (GR) NE KADAR?

Alış: 2.427,77

Satış: 2.570,5

13 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.463,22

Satış 2.463,60