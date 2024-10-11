Gram altın, çeyrek altın hareketlendi! İşte 11 Ekim 2024 altın fiyatları

11 Ekim 2024 07:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 07:21

ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Ekim 2024 altın fiyatları.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Bu veriler sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 850 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın​ 2.915,34 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.012,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 11 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.915,05

Satış 2.915,34

11 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.955,00

Satış 5.012,00

11 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.880,00

Satış 10.019,00

11 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.761,00

Satış 19.969,00

11 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.644,87

Satış 2.645,28