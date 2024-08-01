Altın yükselişte! İşte 1 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

01 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 07:24

ABD Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu. Kararın ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.605,98 TL'den, çeyrek altın ise 4.315,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 1 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.605,22

Satış 2.605,60

1 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.236,00

Satış 4.314,00

1 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.499,00

Satış 8.620,00

1 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.971,00

Satış 17.187,00

1 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.443,76

Satış 2.444,09