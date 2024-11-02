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Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 07:28 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 08:14

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında düşüş başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları..

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 129 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 129 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.018,45 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.118,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.017,79

Satış 3.018,45

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları - 2. Resim

2 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.060,00

Satış 5.118,00

 

2 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.089,00

Satış 10.229,00

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları - 3. Resim

2 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.179,00

Satış 20.387,00

2 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.736,14

Satış 2.736,75

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Kaynak: tgrthaber.com
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