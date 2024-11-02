02 Kasım 2024 07:28 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 08:14

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında düşüş başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları..

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 129 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 129 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.018,45 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.118,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.017,79

Satış 3.018,45

2 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.060,00

Satış 5.118,00

2 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.089,00

Satış 10.229,00

2 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.179,00

Satış 20.387,00

2 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.736,14

Satış 2.736,75