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Ekonomi
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 | Bengül Büyükhan

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 altın fiyatları...

Rekor serisini sürdüren altın fiyatları yatırımcısını güldürmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 altın fiyatları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 07:15

Altın fiyatlarındaki rekor serisi sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 444 bin lira, en yüksek 3 milyon 557 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 534 bin lira oldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.432,02 TL'den, çeyrek altın 4.046 TL'den alıcı buluyor. İşte 21 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.431,31

Satış 3.432,02

21 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.761,00

Satış 5.814,00

21 ŞUBAT 2025YARIM NE KADAR?

Alış 11.522,00

Satış 11.627,00

Altın fiyatlarında rekor öngörü! Citi altında 3 aylık ve yıllık tahminini yukarıya çekti - 5. Resim

21 ŞUBAT 2025CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.974,00

Satış 23.159,00

21 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.930,70

Satış 2.931,07

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Sıkça Sorulan Sorular

20 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Serbest piyasada 20 Şubat 2025 Perşembe günü gram altın 3.436,89 TL'den, çeyrek altın 5.825,00 TL'den alıcı buldu.
ETİKETLER
#gram altın
#çeyrek altın
#Altın Haberleri
#Ekonomi
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