Rekor serisini sürdüren altın fiyatları yatırımcısını güldürmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki rekor serisi sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 444 bin lira, en yüksek 3 milyon 557 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 534 bin lira oldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.432,02 TL'den, çeyrek altın 4.046 TL'den alıcı buluyor. İşte 21 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.431,31

Satış 3.432,02

21 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.761,00

Satış 5.814,00

21 ŞUBAT 2025YARIM NE KADAR?

Alış 11.522,00

Satış 11.627,00

21 ŞUBAT 2025CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.974,00

Satış 23.159,00

21 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.930,70

Satış 2.931,07