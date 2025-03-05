Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Mart 2025 altın fiyatları

İstanbul
Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik devam ediyor. Gram altın güne 3.410,34 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Mart 2025 altın fiyatları...
ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamaları, küresel belirsizlikler ve ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergileri sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.
Serbest piyasada gram altın 3.410,34 TL'den, çeyrek altın ise 5.678,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 5 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.409,85
Satış 3.410,34
Alış 5.633,00
Satış 5.678,00
Alış 11.267,00
Satış 11.357,00
Alış 22.466,00
Satış 22.622,00
Alış 2.910,91
Satış 2.911,25