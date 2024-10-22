Gram altın, çeyrek altın rekor kırdı! İşte 22 Ekim 2024 altın fiyatları

22 Ekim 2024 07:21 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 07:55

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın 3 bin TL'yi aştı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2024 altın fiyatları...

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Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Ons altın uluslararası piyasalarda saat dün akşam saatlerinde 2 bin 720 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 132 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 3.006,30 TL'den, çeyrek altın ise 5.121,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 22 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.005,72

Satış 3.006,30

22 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.071,00

Satış 5.121,00

22 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.111,00

Satış 10.236,00

22 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.221,00

Satış 20.399,00

22 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.734,83

Satış 2.735,59