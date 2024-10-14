Gram altın, çeyrek altın yükselişe geçti! İşte 14 Ekim 2024 altın fiyatları

14 Ekim 2024 07:15 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 07:42

Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Ekim 2024 altın fiyatları...

Piyasaların gündeminde bu hafta: TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile Fed yetkililerinin konuşması öne çıkacak

Piyasaların gündeminde bu hafta: TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile Fed yetkililerinin konuşması öne çıkacak

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası altın fiyatları​ yeni haftaya hareketli başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.927,50 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.006,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.927,02

Satış 2.927,50

14 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.960,00

Satış 5.006,00

14 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.889,00

Satış 10.007,00

14 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.777,00

Satış 19.943,00

14 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.655,64

Satış 2.655,61