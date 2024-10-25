Gram altın, çeyrek altın yükseliyor! İşte 25 Ekim 2024 altın fiyatları

25 Ekim 2024 07:14 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 07:45

Bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haftanın kapanış gününe yine yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. İşte 25 Ekim 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüşe geçti ama tutunamadı! İslam Memiş'ten yükseliş uyarısı geldi: Altın almak için bekleyenler dikkat

Altın fiyatları düşüşe geçti ama tutunamadı! İslam Memiş'ten yükseliş uyarısı geldi: Altın almak için bekleyenler dikkat

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 733 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 136 bin 500 lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.005,13 'den, çeyrek altın​ ise 5.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 25 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.004,57

Satış 3.005,13

25 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.089,00

Satış 5.144,00

25 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.149,00

Satış 10.284,00

25 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.297,00

Satış 20.495,00

25 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.726,58

Satış 2.726,83