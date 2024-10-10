Gram altın, çeyrek altında düşüş! İşte 10 Ekim 2024 altın fiyatları...

10 Ekim 2024 07:20 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 07:58

Geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gören altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Ekim 2024 altın fiyatları...

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İslam Memiş altın için 4 bin 500 TL seviyesini işaret etti! Rekor altın fiyatları için tarih verdi

Piyasaların gözü bugün ABD'de açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 614 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 852 bin liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın​ 2.876,07 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.962,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 10 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.875,67

Satış 2.876,07

10 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.911,00

Satış 4.962,00

10 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.791,00

Satış 9.918,00

10 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.583,00

Satış 19.765,00

10 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.612,75

Satış 2.613,26