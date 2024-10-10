Gram altın, çeyrek altında düşüş! İşte 10 Ekim 2024 altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gören altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Ekim 2024 altın fiyatları...
Piyasaların gözü bugün ABD'de açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 614 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 852 bin liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın 2.876,07 TL'den, çeyrek altın ise 4.962,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 10 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
10 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.875,67
Satış 2.876,07
10 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.911,00
Satış 4.962,00
10 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.791,00
Satış 9.918,00
10 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.583,00
Satış 19.765,00
10 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.612,75
Satış 2.613,26
Altın bu kadar mı düşecek acaba bundan sonra nasıl olacak merak ediyorum ama herkesin biraz rahatlaması iyi olur
Altın fiyatları düşüyor diye sevinmek pek doğru değil sanki herkesin cebinde birikim var gibi düşünüyorlar ama herkesin durum farklı kanka.