16 Kasım 2024 07:14 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:33

Hafta başından beri düşüş gösteren altın fiyatları haftayı hafif bir yükselişle kapattı. Gram altın, çeyrek altında son durum. İşte 16 Kasım 2024 altın fiyatları...

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 571 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 2 milyon 980 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 2.837,26 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.897,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.836,84

Satış 2.837,26

16 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.835,00

Satış 4.897,00

16 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.670,00

Satış 9.789,00

16 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.341,00

Satış 19.508,00

16 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.562,19

Satış 2.562,55