Gram altın değil herkes onun peşinde! İslam Memiş 'çok riskli' diyerek yatırımcıyı uyardı

PİYASAYA BAHANE OLDU

Fed Başkanı Powell’ın bugüne kadar sessiz kaldığını, ancak son açıklamasının piyasalarda sert bir fiyatlamaya neden olduğunu ifade eden Memiş, "Powell, Fed Başkanı olarak bugüne kadar sessizliğini koruyordu ama artık sert bir açıklama yaptı. ‘Ben birçok devlet başkanıyla çalıştım. Ben bağımsız bir başkanım ve Fed bağımsızdır’ dedi. Bu açıklama piyasalarda doğal olarak bir bahane oluşturdu" diyerek piyasaların hareketliliğinin nedenine değindi.

