Gram altın değil herkes onun peşinde! İslam Memiş 'çok riskli' diyerek yatırımcıyı uyardı

Ocak 13, 2026 11:45
1
islam memiş altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor, Powell'ın açıklamaları dolar karşısında değerli metalleri uçuruyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında küresel piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik gidişatın iyi olmadığını dile getiren uzman isim yatırımcılara önemli uyarılar yaptı.

2
Trump–Powell

Trump–Powell tartışmasının altındaki yükselişte etkili olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, geçmişte yaptığı öngörüyü hatırlatarak "2021 yılında köşe yazılarımda ve yorumlarımda şöyle bir iddiam vardı ve bunu hâlâ koruyorum: Powell görevi bırakmadan, yani normal görev süresi dolmadan Trump onun ensesinde olacak. Bir şekilde onunla rövanş yapacak. Bırakmayacak" dedi.
 

3
Trump Powell

Trump’ın Powell üzerindeki baskıyı görev süresi boyunca artırdığını savunan Memiş, yaşanan sürecin artık açık bir güç mücadelesine dönüştüğünü söyledi.
 

4
altın fiyatları

Memiş, "Dolayısıyla görev süresi dolana kadar bütün tuşlara basıyor; küfürler, hakaretler, tahrikler… Şimdi Adalet Bakanlığı’ndan celp gönderiliyor. ‘2,5 milyar dolarlık bir konu var, doğru mu söylüyorsun?’ deniyor. Acaba burada başka bir şey mi var?" diyerek konuya dikkat çekti.
 

5
altın fiyatları

PİYASAYA BAHANE OLDU

Fed Başkanı Powell’ın bugüne kadar sessiz kaldığını, ancak son açıklamasının piyasalarda sert bir fiyatlamaya neden olduğunu ifade eden Memiş, "Powell, Fed Başkanı olarak bugüne kadar sessizliğini koruyordu ama artık sert bir açıklama yaptı. ‘Ben birçok devlet başkanıyla çalıştım. Ben bağımsız bir başkanım ve Fed bağımsızdır’ dedi. Bu açıklama piyasalarda doğal olarak bir bahane oluşturdu" diyerek piyasaların hareketliliğinin nedenine değindi.
 

6
altın fiyatları

Bu tartışmaların ardından doların değer kaybettiğini, dolar karşısındaki varlıkların ise yükseldiğini vurgulayan Memiş, "Altın tarafında örneğin 4.800–4.880 dolar seviyeleri ilk yarıda konuşuluyor. İlk çeyrekte bu seviyeler görülebilir mi? Piyasalarda tekrar panik körüklenebilir mi? Her fırsatta bunu deniyorlar" dedi.
 

7
altın yatırımcısı

GÜNLÜK TRADE YAPANLARIN OYUNU

Yaşanan hareketlerin uzun vadeli yatırımcıdan çok kısa vadeli işlem yapanlara yaradığına işaret eden Memiş, "Bu aslında kısa vadeli yatırımcılar için, günlük trade yapanlar için bir oyun değil mi? Çünkü günlük işlemlerde çok ciddi paralar dönüyor. Normal yatırımcı altını alır, bir kenara koyar, beş yıl sonra ihtiyacı olduğunda bozar" dedi.
 

8
altın fiyatları islam memiş

Küçük yatırımcı ile sistem arasındaki farkın altını çizen Memiş, "Elinde iki kilo altın olan kişilerden bahsetmiyoruz zaten. Onlar çerez. Şu anda piyasalarda asıl olan başka. 2025 ve 2026 yılları için şunu net söyleyeyim: Kusura bakmayın, siz değil sistem kazanacak" diyerek tüm yatırımcılara sert bir uyarıda bulundu.
 

9
trump piyasalar

Trump’ın piyasalarla ilgili yaklaşımını da hatırlatan Memiş, "Trump üç ay önce kamuoyunun karşısına çıktı ve açık açık ‘Ben piyasaları normalleştirmem, ben piyasaları sarsarım’ dedi. Adam zaten her söylediğini alenen söylüyor ve yapıyor" dedi.
 

10
küresel piyasalar

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

Küresel ekonomik gidişatın iyi olmadığını dile getiren uzman isim, "Bu dalgalanmalar küresel ekonomilerde belirsizliğe, hayat pahalılığına neden oluyor. Ucuzluk zaten istenmiyor. Sistem hiçbir zaman daha ucuz bir hayat, enflasyonun düşmesini, insanların ferahlamasını istemez. Kaosla beslenir" dedi.
 

11
piyasa finansal okuryazarlık

"Ne kadar pahalı alırsanız sistem sizden o kadar çok vergi alır. Ne kadar fakirleşirseniz sistem sizden o kadar kazanır. Finansal piyasaları böyle okumak lazım" diyen Memiş, yatırımcıların bu piyasa şartlarına hazırlıklı ve temkinli olması gerektiğini hatırlattı.
 

12
BAKIR ALARMI

İran’a yönelik yaptırımların piyasalara sınırlı etki yaptığını belirten Memiş, yatırımcılara yönelik uyarılarını sürdürdü. Özellikle son dönemde bakıra olan ilgiyi eleştiren Memiş, "Son haftalarda bakır çok gündeme geldi. Daha önce bakırı duymamış insanlar ‘fiyatlar yükselecek’ diye bakıra yöneliyor. Hayatında görmediğin, dokunmadığın bir şeye yatırım yapmak risklidir"
 

13
UZUN VADEDE PARA KAZANMA

Endüstriyel ve değerli metallere yatırım yollarına da değinen Memiş, bankaların MTA hesapları ve SPK lisanslı aracı kurumlar üzerinden işlem yapılabildiğini belirtti ve "Platin, paladyum, bakır gibi metaller için bankalarda MTA hesabı açılabilir. Ama kısa vadede önermiyorum. Uzun vadeli yatırımcıysanız evet" diyerek kısa vadeli yatırımcıları uyardı.
 

