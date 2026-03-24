Gram altın fiyatı 1000 lira düştü! Prof. Dr. Sefer Şener'den son kale alarmı!

Mart 24, 2026 15:56
Altın ve petrol fiyatları

Altın ve petrol fiyatlarında görülen hareketliliğin arkasında hem siyasi mesajların hem de sahadaki gelişmeler etkili oluyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında savaşın 25. gününde piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Şener, "Savaşın başında yaklaşık olarak 5.300 dolar seviyelerinde olan altın dün itibariyle 4.200 dolarlı seviyeleri gördü. Bugün itibariyle de tekrardan 4.300 dolarlı seviyelerde. Yani savaş başladığı günden bugüne yaklaşık olarak 900 doların üzerinde altında ons başına bir geri çekilme var" dedi.
 

ALTIN FİYATLARI İÇİN ALGI OPERASYONU

Gram altındaki düşüşe de değinen Şener, "1.000 liranın üzerinde de gram fiyatında bir geri çekilme var gördüğümüz kadarıyla. Tamamıyla verilen mesajlar, tamamıyla buradaki algı altın fiyatlarını belirliyor" dedi.
 

enerji fiyatlarının yükselmesi

Piyasalardaki yönün büyük ölçüde siyasi açıklamalarla şekillendiğini belirten Şener, "Trump’ın hafta başında verdiği mesajlar hem enerji fiyatlarının yükselmesini engellemek amacıyla hem de diğer taraftan kıymetli metallere bir yön vermek amacıyla çok farklı mesajlar içeriyor" şeklinde konuştu.
 

enerji hatlarına yapılan saldırılar

Sadece açıklamaların değil, sahadaki gelişmelerin de etkili olduğunu vurgulayan Şener, "Bir taraftan hem enerji hatlarına yapılan saldırılar devam ediyor hem de bununla ilgili fiyatlamalar devam ediyor" diyerek savaşın devam ettiğini hatırlattı.
 

FAİZ BEKLENTİSİ RAFA KALKTI

Merkez bankalarının tutumunda da değişim yaşandığını belirten Şener, "2026 yılı için faiz indirimleri bekleniyordu. Şu an itibariyle bu indirimler tamamen rafa kalkmış durumda. Ne Fed’in ne de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirmesi bekleniyor. Tam tersine faiz artırımları gündeme gelmeye başladı" dedi.
 

altın fiyatları

Bu değişimin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyleyen Şener, "Eğer bu mesajlar bu şekilde devam ederse günlük bazda %7-8-9’luk fiyat hareketlerini yeniden yaşayabileceğiz demektir" diyerek volatiliteye dikkat çekti.
 

Merkez bankalarının yeniden altın alımı

Merkez bankalarının yeniden altın alımına yöneldiğini de dile getiren Şener, bunun fiyatlardaki düşüşü sınırladığını ifade ederek "Küresel çapta merkez bankaları yeniden güvenli liman olarak altın alımına devam ediyor. Eğer alım yönüne çevirilmeseydi muhtemelen altında fiyatlar çok daha aşağı gelebilecekti"dedi.
 

petrol fiyatları

Şener, "63 dolarla başlayan petrol fiyatları savaş başladığında şu an itibariyle 100 dolarlı seviyelerde. Dolayısıyla orada 40 dolara yakın petrol fiyatlarında bir artış var" açıklamasında bulundu.

 

petrol fiyatları

Petrol fiyatlarının da tıpkı altın gibi haber akışına bağlı hareket ettiğini söyleyen Şener, "Gelen haber akışlarıyla petrol fiyatları telafi edilmeye çalışılıyor. Bir taraftan olumlu mesaj verilip fiyatlar geri çekiliyor, diğer taraftan farklı mesajlarla yeniden yukarı yönlü hareket oluşuyor" dedi.
 

petrol piyasası

Savaşın seyrine bağlı olarak piyasalarda farklı senaryoların mümkün olduğunu belirten Şener, savaş olumlu bir beklentiye dönerse petrolde yeniden 60-70 dolarlı seviyelerin görülebileceğinden bahsetti.

 

enerji tesisi

"Trump’ın verdiği mesajlara rağmen sahada tam tersi gelişmeler yaşanıyor. Enerji hatlarına saldırılar devam ediyor. Şu ana kadar 40’ın üzerinde enerji tesisi vuruldu. Bütün bunlar fiyat hareketliliğine neden oluyor" diyen uzman isim, bu belirsizliğin bir süre daha süreceğinin sinyallerini verdi.

