Gram altın fiyatı 5 bin TL'ye hazırlanıyor! Kapalıçarşı hazır: Filiz Eryılmaz anlattı

Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Kritik direnç seviyesine dikkat çeken Ekonomist Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul’daki panik satışlara da dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Kapalıçarşı da güncel altın fiyatları ve döviz kurları yatırımcıların radarında. Gram altında 5000 TL beklentilerini değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın yatırımcısını uyardı. İşte altın ve borsa tarafında beklentiler.

Ons altın yeni rekorlar kırdı ancak 3.060 dolar direncini aşaması halinde kar satışları görülebilir. Borsa İstanbul panikletliyor. Yatırımcılar belirsizlikten uzak durmaya çalışırken gram altın fiyatlarında ise beklentiler şekillenmeye başladı. Bu sabah Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları 6.264 TL’den, Cumhuriyet altını da 25.618 TL’den ekranlara yansıdı.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

TGRT Haber TV'ye konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve borsadaki gelişmeleri yorumladı.

"Gram altın, ons altındaki stabil seyre rağmen dün yeni rekorlar kırdı. Teknik analizlere göre altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolar seviyesini hedefliyor. Ancak, 3.060 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası. Bu seviyede kar satışları görülebilir.

FED VE KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

FED’in Duruşu: Enflasyonu geçici olarak değerlendiren FED, resesyon öngörmüyor ve faiz indirimleri konusunda daha olumlu bir tutum sergiliyor. Piyasa, 2025 yılında üç faiz indirimi beklemeye başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Barış ihtimali zayıf. Moskova, savaşın başındaki hedeflerinden vazgeçmedi. Bu belirsizlik altın fiyatlarını destekliyor.

GRAM ALTIN 5 BİN TL OLUR MU?

Gram altında 5.000 TL seviyesi konuşulmaya başlandı. Şimdilik iddialı bir tahmin. Ancak, dolar/TL’de beklenmedik hareketler bu senaryoyu değiştirebilir.

BORSA İSTANBUL'DA PANİK SATIŞLARI BAŞLADI

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşler yaşadı. Dün %9’a yakın kayıp veren endeks, bugün de negatif açıldı. Yatırımcılar gelecekte ne olacağını kestiremiyor. Marj çağrıları artmış durumda, bu da ek satış baskısı yaratıyor. 9500-9400 kritik. Eğer satışlar devam ederse bu seviyeler test edilebilir.

BORSA YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Panik satışlarından kaçınılmalı.

Önümüzdeki birkaç gün piyasaların seyri izlenmeli.

Borsa dinamikleri bozulmuş değil, ancak kısa vadede volatilite yüksek olabilir.

Altında yükseliş trendi korunuyor ancak kritik seviyelere dikkat edilmeli. Borsa İstanbul’da ise yatırımcı psikolojisi önemli rol oynuyor. Piyasaları dikkatle takip etmekte fayda var."