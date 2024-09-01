Gram altın fiyatı eylül ayına düşüşle girdi!  İşte 1 Eylül altın fiyatları

01 Eylül 2024 07:28 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 07:45

Altın piyasası, 1 Eylül itibarıyla günü hareketli başladı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatında yaşanan dalgalanmalar ve dolar kurundaki oynaklık, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ancak gram altın başta olmak üzere altın fiyatları üzerinde en önemli etken ABD'den gelen faiz indirimi haberleri.

FED'in bu konuda yılın geri kalan bölümünde indirime gideceği yönündeki iddiaların ağırlık kazanması altın fiyatları üzerinde büyük etki yapmıştı. Haftalardır rekorlar kırarak yükselişini sürdüren altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Fed Başkanı Powell'ın güvercin tondaki açıklamaları ve enflasyon verileri, altın fiyatları için yeni bir yükseliş beklentisini artırdı. Buna karşın altın son günlerdeki yükselişinin aksine hafta sonu aşağı yönlü hareket halinde. İşte 1 Eylül altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın piyasalarına son durum...

1 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.741,97

Satış 2.742,54

1 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.514,00

Satış 4.590,00

1 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.056,00

Satış 9.171,00

1 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.084,00

Satış 18.286,00

1 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.502,96

Satış 2.503,66