Gram altın fiyatı için kritik tahmin! Uzman isim canlı yayında net rakam ve tarih verdi

Dünyada yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın uygulamış olduğu politikalar sonrası ivme kazanan gram altının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları uzmanı Nasri Amcalar, yatırımcıların en çok sorduğu soruları cevaplayarak altının rekor seviyelere ulaşıp ulaşmayacağını değerlendirdi.

Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Özellikle ABD başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikalar sonrasında ivme kazanan gram altının, yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu oldu. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, yatırımcıların en çok merak ettiği soruları cevapladı ve altının rekor seviyelere ulaşıp ulaşmayacağını değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Altın piyasasında belirsizliğin sürdüğünü belirten Amcalar, dünyada her gün yeni bir gelişmenin yaşandığını ve bunun altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı. ABD’nin gümrük tarifeleri, Orta Doğu’daki siyasi gerginlikler, Ukrayna-Rusya krizi gibi küresel olayların altına olan talebi artırdığını ifade eden uzman, bu etkenlerin güvenli liman olarak görülen altını yukarı yönlü baskıladığını ifade etti.

GRAM ALTIN 4000 TL’Yİ GÖRECEK Mİ?

Son dönemde yaşanan dalgalanmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Amcalar, geçtiğimiz günlerde ons altın fiyatında bir miktar düşüş

yaşandığını ancak bunun yabancı yatırımcıların kar satışlarından kaynaklandığını belirtti. Ons altının kısa sürede toparlandığını dile getiren uzman, fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edeceğini öngördüğünü söyledi.



"Şu anda ons altın 2900 dolar seviyelerinde bulunuyor. Önümüzdeki süreçte ons fiyatının 3000 doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak gram altının da 4000 TL seviyelerine ulaşacağına inanıyorum." dedi.

Özellikle Türkiye’de faiz indirimleri ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) olası faiz indirimleriyle birlikte, ons altın fiyatlarının ve dolar/TL paritesinin yükselmesinin beklendiğini ifade eden Amcalar, yaz aylarında gram altının 3500 TL’nin üzerine çıkacağını, hatta 3700-3800 TL bandının konuşulacağını tahmin ettiklerini belirtti.

ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ DAHA KAZANÇLI?

2024 yılında yatırımcısına en çok kazandıran madenlerden biri gümüş oldu. Ancak önümüzdeki dönemde gümüşte de artış beklendiğini dile

getiren Amcalar, talebin yükselmeye devam edeceğini söyledi. Yine de bu yılın daha çok "altın yılı" olacağını düşündüğünü belirtti.