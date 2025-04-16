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 | İrem Çınar

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu tarihi kaçırmayın

Altın fiyatları kısa bir duraklamanın ardından yeniden yükselişe geçti ve yeni rekorlara imza attı. Ons altın yaklaşık 3.300 dolar seviyelerine ulaşarak tarihi zirvesini görürken, gram altın fiyatı da 4.000 TL barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına dair gram altınla ilgili öngörülerini paylaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 12:13

Dolar endeksindeki değer kaybının ardından altın piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Ons altın, uluslararası piyasalarda 3.298 dolara ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi. Bu yükselişin etkisiyle Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı da 4.042 TL’ye çıkarak rekor seviyeye yaklaştı. Gram altının şu anki rekor seviyesi 4.068 TL olarak kayıtlarda bulunuyor.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu tarihi kaçırmayın

GÜVENLİ LİMAN ALTINA OLAN TALEP ARTIYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması, küresel ekonomik büyümeye dair artan endişeler ve doların zayıflaması, yatırımcıları bir kez daha güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın, belirsizlik ortamında riskten korunma aracı (hedge) olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu tarihi kaçırmayın

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirdi. Önümüzdeki haftanın piyasalar açısından daha sakin geçmesini beklediğini söyleyen Memiş, özellikle çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına dikkat çekti.

Powell’ın mesajlarının, ABD merkez bankası politikalarına dair önemli sinyaller taşıyacağını vurgulayan Memiş, "Trump’ın faiz indirimi yönünde baskısı sürüyor. Fed’in bu baskıya nasıl cevap vereceği önemli. Ticaret savaşları, enflasyon ve faiz politikaları gibi başlıklar, küresel piyasaların yönünü tayin edecek" ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu tarihi kaçırmayın

TCMB FAİZ KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Memiş, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının da piyasalar açısından belirleyici olacağını söyledi. Piyasa beklentisinin "faizlerin sabit bırakılması" yönünde olduğunu aktaran uzman isim, "Geçtiğimiz aya kadar süren faiz indirim politikasından sonra artık 'acaba faiz artar mı?' sorusu konuşulmaya başlandı. Trend çok çabuk değişti" dedi.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu tarihi kaçırmayın

KÜRESEL BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Trump’ın göreve geldiği günden bu yana küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade eden Memiş, yatırımcılara risklerini dağıtmaları ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve enflasyon verilerinin de bu hafta piyasaları etkilemesi bekleniyor. Öte yandan cuma günü Avrupa ve ABD piyasaları kapalı olacak, bu da perşembe gününü haftanın son kritik günü haline getiriyor.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu tarihi kaçırmayın

"ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİMİ KORUYORUM"

Şu anda ons altının 3.227 dolar seviyelerinde olduğunu belirten İslam Memiş, "Pazartesi günü 3.195 dolara kadar bir geri çekilme yaşandı. Ancak ardından yeniden alımlar geldi. Kısa vadede yön belirsiz. 2.800 dolar seviyesini hâlâ olası görüyorum. Bu hızlı yükselişin ardından aşağıda boşluklar oluştu, bu seviyelerin test edilmesi muhtemel" yorumunda bulundu. Bu hafta için 3.150 – 3.250 dolar aralığının izleneceğini ekledi.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu tarihi kaçırmayın

"GRAM ALTIN 6.000 TL’Yİ GÖREBİLİR"

Gram altında 4.000 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadığını söyleyen Memiş, yıl içinde 4.500 TL, 12 ay içinde ise 6.000 TL seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor. Ancak bu senaryonun, ons altın fiyatlarının seyrine bağlı olduğunu hatırlatıyor. Özellikle olası kar satışlarının gram fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Fiyatı Ne Kadar?
1 gram altın şu anda 4 bin 36 TL'den alıcı buluyor.
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