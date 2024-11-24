Gram altın fiyatında yıl sonu sürprizi kapıda!  Altın yatırımı yapacaklar için son uyarı

24 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:42

Kasım ayının son haftası geldi. Kasım ayında 2.790 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatı için aralık senaryoları merak ediliyor. Yıl sonu altın fiyatlarıyla ilgili beklentisini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında dış piyasayla iç piyasa arasında farka dikkat çekti. Altın yatırımcısını ise bu ayrımı iyi yapması konusunda uyardı.

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Altın fiyatları​, jeopolitik gerginliklerin etkisiyle sıçrayarak Mart 2023'ten bu yana en iyi haftalık kazancı kaydetti. Rusya-Ukrayna​ gerginliğinin tırmanmasıyla güvenli liman talebi güçlü dolardan daha fazla arttı. Geçen haftalarda geri çekilen altın fiyatı toparlarken altın tırmanışını sürdürecek mi, sorusu ise hız kazandı. Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonu öngörüsünü paylaşarak altın yatırımcısını uyardı.

ALTIN FİYATI KASIMDA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Güvenli liman varlıkları arayan yatırımcılar, ABD para politikası ve uluslararası ticaret dinamiklerinden gelen karışık sinyaller arasında fiyatları yükselterek altına yöneldi.

Altın piyasası, bu hafta başında ons başına 2.560 dolara yakın yerel diplerden başlayarak beş ardışık gün büyüme yaşadı. Hafta boyunca altın fiyatları yüzde 6 arttı ve iki yıldaki en güçlü bir haftalık artışı kaydederek ons ​​başına 2.700 doların üzerine çıktı. Değerli metal, ons başına 2.800 doların hemen altına belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşıyor.

Altın fiyatları ile ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamaları şöyle;

ALTIN VE DOLAR FİYATI PARALEL HAREKET EDİYOR

“Dolar, dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 106, 107’lere kadar yükseldi. Normalde, dolar gerilerken altın fiyatları yükselir, doların değeri artarken altın fiyatları gerilerdi. Şu anda ikisi paralel hareket ediyor.

Dış piyasa itibariyle sürpriz bir olumsuzluk olmazsa altın fiyatları 2.700 dolar seviyesinden tekrar 2.600-2.650 dolar ons seviyesine kadar da düşebilir. Altın fiyatları bu yılbaşına kadar bu 2.650 -2.750 dolar-ons bandında hareket edecek diye düşünüyorum. Yılı 2.750 dolar/ons bandında kapatacağız gibi.

İÇ PİYASALARA DİKKAT ETMEYEN KAYBEDER

Merkez Bankası’nın faiz toplantısının karar metninde, faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik bazı ifadeler kullanıldı. Aralık ayında bir faiz indirimi beklentisi var ama ben Kasım ayı enflasyonunun düşük gelmesi halinde bunu belki bir gösterge olarak gerçekleştirebilir. Değilse Ocak-Şubat aylarında bir faiz indirimi beklentisi oluşabiliyor. Kontrollü dalgalı kur sistemi devam ediyor. Dolar dış piyasalarda yükselmiş olmasına rağmen içeride sabit.

İç piyasada altın ithalatındaki kota nedeniyle zaman zaman arz ve talebin birbirini dengelemedi. Bu nedenle altın fiyatlarında dış piyasayla iç piyasa arasında fark 140 dolar/ons’a kadar yükseldi. Yani kiloda 4.500 dolara kadar ulaştı. Fiyat farkı daha sonra da 3.700-3.600 dolara kadar geriledi. Bu da içerideki gram-TL fiyatını etkiliyor.

YIL SONU GRAM ALTINDA 3500 TL MÜMKÜN

Yani altın 2.530 dolar seviyesine indiğinde içeride 24 ayar altının gram fiyatı 2.950 TL’ye kadar gerilemişti. Sonrasında 3.160- 3.170 seviyesine tekrar yükseldi. Muhtemelen bu süreçte 2.200-2.500 bandında bir fiyat aralığında hareket edecek sene sonuna kadar. Gerilemelerde biraz zor olsa da 3.050’yi görebiliriz. Yükselişlerde ilk etapda direnç seviyemiz 3.200 TL. Yıl sonunda altının 3.500 TL seviyesinden seneyi kapatabiliriz. Düşen fiyatlar alım için bir fırsat olarak değerlendirilebilir."