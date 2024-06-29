Gram altın fiyatları düşüşe geçti, ABD enflasyonu piyasaları hareketlendirdi! 29 Haziran güncel altın fiyatları

29 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:58

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' mesajının ardından Türkiye'nin gri listeden çıktığı anlaşıldı. Piyasalarda FATH hareketliliği gözlendi. Dolar kurunda yaşanan düşüşle gram altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti.

ALTININ CAZİBESİ ARTTI

Altın, Cuma günü ons başına 2.340 dolar seviyesine doğru yükseldi. Ons altın fiyatları ikinci çeyrekte yaklaşık %5'lik bir kazanç ve yılın ilk yarısında %14'lük bir yükseliş kaydetti.

Merkez bankalarının faiz indirim kararları altının küresel piyasalarda cazibesini artırdı. ABD PCE verisi yıllık bazda 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu da FED'in faiz indirim beklentilerini artırdı.

Diğer yerlerdeki düşük faiz oranları görünümü de kıymetli metalleri destekledi; BoE'nin İngiltere seçimlerinden kısa bir süre sonra faiz indirimi yapması beklenirken, PBoC'nin daha fazla faiz indirimi yapması ve daha fazla ekonomik teşvik için zemin hazırlaması bekleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki hareketlerden destek alan gram altın dolar kurundaki aşağı yönlü hareketlerden de etkilendi. Dün güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 463 lira seviyesinde işlem gördü.

Ekranlarda 2 bin 450 TL olan gram altın Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin TL seviyelerinde hareket ederken yarım altın 8 bin 27 TL oldu.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan ve 1-5 Temmuz tarihlerini kapsayan altın raporunda şu ifadeler kullandı:

ENFLASYON BASKISI DEVAM EDİYOR

(FED) ABD Merkez Bankası’nın enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları mayıs ayında beklentilere paralel olarak yıllık yüzde 2,6 arttı. PCE’de aylık olarak aynı şekilde beklentilere paralel yüzde 0,1 artış gösterdi.

Fed/Daly: Enflasyon verilerinde soğuma olduğunu ve politikanın beklendiği gibi çalıştığını gösterdiğini, ve politikanın beklendiği gibi çalıştığını gösterdiğini belirtti. 2025 yılına kadar %2’nin üzerinde enflasyon baskısı görmeye devam edeceğiz derken enflasyon hala çok yüksek olduğundan bahsetti.

Üretken yapay zekanın verimliliği arttıracağını tahmin ediyoruz fakat etkileri hakkında spekülasyon yapmak için çok erken derken, ‘‘Para politikası çalışıyor, enflasyon yapışkan kalırsa veya yavaş yavaş inerse, faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gerekecek’’ ifadesini kullandı.

Fed politika yapıcıları geçtiğimiz hafta, mart ayındaki üç faiz indirimi tahminlerinin, borçlanma maliyetlerini bu yıl sadece bir kez düşürmeyi beklediklerini belirttiler.