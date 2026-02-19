Gram altın için 7.100 lira bombası! Sefer Şener 18 Mart'ı işaret etti

Kategoriler
Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisiyle oynaklık göstermeye devam ediyor. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon kanalında son dönemde altın fiyatlarında İran merkezli gelişmelerin etkili olduğunu belirterek, “Özellikle İran’la ilgili gelişmeler altın fiyatlarının belirleyicisi oldu” dedi.
ABD’den gelecek tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin de fiyatlamalar açısından kritik olduğuna işaret eden Şener, Fed’in 18 Mart’taki faiz kararına ilişkin beklentilerin şimdilik “pas geçme” yönünde şekillendiğini ifade etti.
Ancak bu beklentilerin veri akışına bağlı olarak değişebileceğini vurgulayan Şener, “Eğer verilerde farklı bir tablo ortaya çıkarsa, Mart ayında faiz indirimi beklentisi öne çıkabilir. Bu da altın fiyatlarını kısa vadede yukarı taşır” değerlendirmesinde bulundu.
Altında dar bant hareketine dikkat çeken Şener, ons tarafında 4.800 – 5.200 dolar aralığının önemli olduğuna işaret ederek "4.800 dolar seviyesi çok ciddi bir eşik. Aşağı kırılması şu aşamada zor görünüyor. Yukarıda ise 5.000 dolar üzeri oldukça hassas. Fed’den faiz indirimi sinyali gelirse 5.200 doların üzeri gündeme gelebilir" dedi.
Merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğünü ve Çin’in dolar alternatiflerini değerlendirmesinin de fiyatları desteklediğini belirten Şener, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde orta vadede yönün yukarı olduğunu dile getirdi.
Gram altın tarafında ise 7.070 – 7.100 TL seviyelerinin kritik olduğunu belirten Şener, bu seviyelerin aşılması halinde oynaklığın artabileceğini söyledi.
Gümüş fiyatlarında da ocak ayına göre daha sakin bir tablo olduğunu ifade eden Şener, gümüşün altından farklı olarak endüstriyel talebe daha duyarlı olduğuna dikkat çekti.
Bu kadar dalgalı ve haber akışına duyarlı bir dönemde yatırımcıların daha temkinli olması gerektiğini belirten Şener, özellikle ons altında 4.800 dolar ve 5.000 dolar seviyelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Jeopolitik riskler, Fed kararları ve küresel talep dinamiklerinin birlikte fiyatlandığını belirten Şener’e göre, kısa vadede bant hareketi sürse de risklerin canlı kalması altın ve gümüşte yukarı yönlü potansiyeli masada tutuyor.