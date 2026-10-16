Gram altın için bomba senaryo! Tuna Kaya tarih vererek kritik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarında yükseliş kalıcı mı? ons altın 4.300 doları aşabilecek mi? gram altın 7.500 TL'ye ulaşabilir mi?

Ekonomist Tuna Kaya, altın piyasasında öne çıkan destek ve direnç seviyelerini, 2026 yıl sonu beklentilerini ve yatırımcıların izlemesi gereken kritik eşikleri Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirdi.



Kaya, altındaki son yükselişin şimdilik kalıcı bir dönüşten çok tepki alımı niteliğinde olduğunu belirtirken dolar ve euroda yıl sonu tahminlerini de açıkladı.

Brent petrolde ise 110-120 dolar aralığının gündeme gelebileceğini, ancak bu seviyelerin temel senaryodan ziyade jeopolitik risklere bağlı olduğunu söyledi.

