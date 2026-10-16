Gram altın için bomba senaryo! Tuna Kaya tarih vererek kritik seviyeyi açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
16 Ekim Cuma günü piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları, döviz kurları ve Brent petrol yatırımcıların yakın takibinde.
ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla sert düşüş yaşayan altın, doların gevşemesi ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin ardından kayıplarını telafi etmeye başladı.
Ancak bu toparlanmanın yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı olup olmadığı henüz netleşmedi.
Altın fiyatlarında yükseliş kalıcı mı? ons altın 4.300 doları aşabilecek mi? gram altın 7.500 TL'ye ulaşabilir mi?
Ekonomist Tuna Kaya, altın piyasasında öne çıkan destek ve direnç seviyelerini, 2026 yıl sonu beklentilerini ve yatırımcıların izlemesi gereken kritik eşikleri Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirdi.
Kaya, altındaki son yükselişin şimdilik kalıcı bir dönüşten çok tepki alımı niteliğinde olduğunu belirtirken dolar ve euroda yıl sonu tahminlerini de açıkladı.
Brent petrolde ise 110-120 dolar aralığının gündeme gelebileceğini, ancak bu seviyelerin temel senaryodan ziyade jeopolitik risklere bağlı olduğunu söyledi.
Altın fiyatlarındaki toparlanmanın yatırımcıları hemen yeni rekor beklentisine yöneltmemesi gerektiğini belirten Tuna Kaya, ABD enflasyon verilerinin ardından yaşanan sert düşüşün sonrasında gelen alımların henüz kalıcı yükselişin kanıtı olmadığını söyledi.
Ons altında 4.100 dolar seviyesinin ilk destek, 4.000 doların ise kritik eşik olduğuna dikkat çeken Kaya, yukarı yönlü harekette 4.200 doların ara direnç, 4.300 doların ise belirleyici seviye olduğunu ifade etti:
''Bu toparlanma şimdilik tepki yükselişi. Kalıcı dönüş değil. ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde gelince ons altın 4100’ün altına sarktı, gram da 6500 bandını gördü. Sonra doların gevşemesi ve tahvil faizlerindeki düşüşle kayıplar toparlandı. Şu an ons 4175-4180 dolar, gram 6650 civarı. Bu hareket “Dip oluştu, yeni rekor geliyor” demek değil; enflasyon şoku sonrası kısa kapama ve tepki alımı.
Ons: İlk destek 4100. Asıl kapı 4000. 4000 kırılırsa düzeltme derinleşir ama panik satışı yeri değil. Yukarıda ara direnç 4200, kilit direnç 4300. 4300 aşılmadan “Yeni rekor dalgası” olmaz.
Gram: 6500 tutunma bölgesi. Gram Altında 6350-6400 bandı takip. Üstte 6650-6700. Burası geçilmeden rekor hikâyesi konuşulmaz. Gramı sadece ons değil, dolar/TL de besliyor. Kur 49-49,5 bandında kaldığı sürece ons düşse bile gramın düşüşü sınırlı kalır. Bana göre Gram altında 4300 TL dip.''
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi uzun vadeli yatırımcılar açısından değerlendiren Kaya, düşüşlerin alım fırsatı olarak görülebileceğine dikkat çekti.
Kaya, kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğini belirterek yatırımcılara dikkat çeken bir mesaj verdi:
Bu düşüşler “tuzak düşüş” niteliğinde olabilir. Altın geriledikçe alıcı var: Özellikle Çin Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları. Fiyat düştükçe alımlarını artırıyorlar. Uzun vadeli görünüm olumlu, kısa vadede volatilite devam eder. Altıncılar fiyata değil, 'ellerinde kaç gram altın var'a odaklansınlar.''
Altın fiyatlarında önümüzdeki haftalara ilişkin beklentilerini de paylaşan Kaya, ekim ayının sonuna kadar ons altının 4.050-4.250 dolar bandında hareket edebileceğini, ağırlıklı olarak 4.150-4.200 dolar aralığının izlenebileceğini söyledi.
Gram altında ise 6.450-6.750 TL bandını öne çıkardı.
Kaya, yıl sonu beklentilerini şu sözlerle açıkladı:
''Ekim sonuna kadar ons 4050-4250 bandında, ağırlıklı 4150-4200 civarı kalabilir. Gram altın ise 6450-6750. 4300 ve gramda 6700 aşılırsa yılın son çeyreğinde yeni deneme gelir. Gelmezse 2026’nın kalanı biriktirme yılıdır.
Altın piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra döviz kurlarındaki hareketliliği de değerlendiren Kaya, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkilediğini söyledi.
Dolar endeksindeki güçlenmenin euro üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Kaya, dolar/TL kurunda 49,5-50 bandının kritik olduğunu ifade etti.
Tuna Kaya, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
''ABD enflasyonu (yıllık %3,7) beklentileri aşınca Fed’in şahin duruşu güçlendi. Faiz artışı veya “daha uzun süre yüksek faiz” beklentisi doları destekliyor. Dolar endeksi yükselirken euro zayıf kaldı.
Dolar/TL son günlerde 49,3-49,5 bandında kontrollü. Batı cephesinde büyük bir kırılma yok, içeride kur yönetiliyor. Euro/TL ise dolar endeksinin gücü ve euro bölgesindeki zayıf görünüm nedeniyle baskı altında. EUR/USD paritesi 1,12-1,13 bandında, destek kırılırsa daha da gerileyebilir.
Önümüzdeki günler: Kısa vadede dolar endeksinde yükseliş eğilimi devam edebilir (enflasyon yapışkan, Fed beklenenden daha az güvercin). Euro aleyhine hareket sürebilir. Dolar/TL’de 49,5-50 bandı kritik. 50 aşılırsa yukarı yönlü hareket hızlanır ama şu an büyük bir kur şoku beklemiyorum.
Yıl sonu öngörüm:
Dolar bir yatırım aracı değil, değişim aracıdır. Dolarda beklemek enflasyona karşı parayı eritmektir. Asıl koruma altın ve portföy çeşitlendirmesinde.''
Küresel piyasalarda petrol fiyatları da Orta Doğu'daki gelişmeler, arz endişeleri ve olası tedarik kesintileri nedeniyle yakından izleniyor.
Brent petrolde 110-120 dolar senaryosunun gündemde olduğunu belirten Kaya, bu seviyelerin gerçekleşmesinin özellikle jeopolitik risklerin tırmanmasına bağlı olduğunu ifade etti.
Brent petrolün 105-106 dolar bandında seyrettiğini belirten Kaya, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir gerilim veya arz kesintisinin fiyatları yukarı taşıyabileceğini söyledi.
Kaya, petrol piyasasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
''Brent petrolde 110-120 dolar senaryosu masada ancak temel senaryo değil, risk senaryosu. Brent şu an 105-106 bandında. Orta Doğu gerilimi (Hürmüz, Husiler, Suudi tarafı), arz endişeleri ve stok düşüşleri fiyatı 100’ün üzerinde tutuyor. Daha önce 107’yi gördü. 110 eşiği psikolojik ve teknik olarak kritik. Hürmüz’de yeni bir gerilim veya arz kesintisi olursa 110-115 kolay gelir, 120 ise daha sert bir şok senaryosudur.''
Kaya, brent petroldeki yeni senaryoları şöyle sıraladı:
Petrol 105’in üzerinde kaldığı sürece piyasalar üzerinde baskı devam eder. Ekim sonuna kadar stresli günler görebiliriz. Kademeli duruş, nakit oranı yüksek tutulsun.''
Altın, döviz ve petrol piyasalarındaki sert hareketlerin yatırımcıları ani kararlar almaya yöneltebileceğine dikkat çeken Kaya, portföy çeşitlendirmesinin ve kademeli işlem yaklaşımının önemini vurguladı.
Kaya, nakit oranının yüksek tutulmasını, tek bir varlığa yoğunlaşılmamasını ve alım-satım kararlarının tek seferde verilmemesini önerdi. Değerlendirmesinde nakit payının en az yüzde 40 seviyesinde tutulmasını da tavsiye eden Kaya, özellikle petrol piyasasındaki yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olunması gerektiğini belirtti.
Altını uzun vadeli bir güvence olarak değerlendiren Kaya, döviz pozisyonlarının daha kısa vadeli yönetilmesi gerektiğini, petrolün ise jeopolitik gelişmelere duyarlı ve yüksek oynaklık taşıyan bir piyasa olduğunu şu sözlerle ifade etti:
''Panik satışı yok, kaldıraç yok. Sepet önemli, tek varlıkta durmak riskli. Nakit oranı yüksek yutulmalı en az %40. Kademeli işlem yapılmalı, tek seferde alım ve satım yapılmamalı. Altın uzun vadeli sigorta, dolar/euro kısa vadeli yönetilir, petrol jeopolitik primli ve çok volatil, işlem yapılmamalı. Piyasalarda Ekim sonuna kadar temkinli duruş devam etmeli.''