Gram altın için fırsat kapısı! İslam Memiş altında yükseliş için yeni tarih verdi

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. Rekor seviyelerden sonra düşüş trendine giren gram altın, son bir haftada 100 TL’den fazla değer kaybetti. Bu durum yatırımcılar arasında paniğe neden olurken, uzmanlar sakin kalınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulunarak, altının yeniden yükselişe geçeceği tarihle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Peki, güncel altın fiyatları ne durumda? Bu seviyeler alım için fırsat mı? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler…

Yıla hızlı bir yükselişle başlayan altın, yatırımcıların ve alım fırsatı kollayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak, sert yükselişin ardından fiyatlarda bir geri çekilme yaşanması dikkatleri piyasaya çevirdi. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar piyasanın mevcut durumunu değerlendirdi.

5 MART 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında fiyat hareketliliği sürerken, güncel rakamlar şu şekilde:



Gram altın: 3.420 TL

Kapalıçarşı gram altın: 3.489 TL

Ons altın: 2.917 dolar

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk canlı yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede görülen yükseliş hareketlerinin bir "tepki yükselişi" olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta 3.335 TL seviyesine kadar gerileyen gram altının 3.476 TL seviyesine ulaştığını, ons altının ise 2.835 dolardan 2.920 dolar seviyesine yükseldiğini aktardı.



Ancak, bu seviyelerin direnç noktaları olduğunu vurgulayan uzman isim, aşağı yönlü hareketlerin tekrar gündeme gelebileceğine dikkat çekerek, "Haftayı düşüşle tamamlama ihtimali kuvvetli" değerlendirmesinde bulundu.

YIL SONU ALTIN TAHMİNLERİ

Altın fiyatlarının geleceğine dair öngörülerini paylaşan İslam Memiş, yıl genelinde yükseliş trendinin korunacağını ifade etti. Mevcut ekonomik gelişmelere bakıldığında, yılın ikinci yarısında gram altının 4.000 - 4.500 TL seviyelerine, ons altının ise 3.000 - 3.080 dolar aralığına ulaşabileceği tahmin ediliyor.



Memiş, Mart ayı boyunca altın fiyatlarında bir düşüş trendi ve baskılanma sürecinin yaşanabileceğini, ancak Nisan ayı itibarıyla yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini dile getirdi.

Altın yatırımcıları için piyasanın dalgalı seyrinin devam ettiği bu dönemde, kısa vadeli düşüşlere karşı temkinli olunması ve uzun vadeli değerlendirmelerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor.