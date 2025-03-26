Gram altın için fırtına kapıda! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın almalı mı, satmalı mı?

Altın fiyatları, son dönemdeki önemli ekonomik gelişmelerle birlikte büyük dalgalanmalar gösterdi. Ticaret savaşları, ekonomik belirsizlikler, fiziksel altın talebi ve transfer hareketliliği gibi pek çok faktör, altın piyasasında etkili oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu durumu değerlendirerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Son dönemde altın fiyatları, ekonomik gelişmelerle birlikte büyük dalgalanmalar yaşadı. Ticaret savaşları, ekonomiye dair belirsizlikler, fiziki altına olan talep ve transferler gibi bir dizi faktör altın fiyatlarını etkiledi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Bilmedikleriniz" programına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA DÜZELTME BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım 2025’teki altın öngörüsünü hatırlatarak, gram altının 4000-4500 TL, ons altının ise 3000-3500 dolar seviyelerine çıkmasını beklediğini belirtti. Ancak yılın ilk çeyreğinde agresif bir yükseliş yaşandığını ve bu süreçte ons altının yüzde 13, gram altının ise yüzde 17 değer kazandığını söyledi. Memiş, bu hızlı yükselişin artık köpük fiyatlama aşamasına geldiğini ve kısa vadede bir düzeltme hareketi yapılması gerektiğini ifade etti.

Ons altının 3000 dolar seviyesinde olduğunu ve 2900 ile 2800 dolara kadar bir düzeltme yapması gerektiğini söyledi. Gram altının ise 3735 TL seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, gram altının 3700 TL altına inmesi gerektiğini vurguladı. Bu düzeltmelerin teknik olarak kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

ALTIN YATIRIMINDA BEKLEYİŞ ÖNERİSİ

Altın fiyatlarının şu an için "alınabilir fiyatlar" olmadığını söyleyen İslam Memiş, yatırımcılara beklemelerinin daha mantıklı bir karar olduğunu belirtti. Yıl içinde ikinci bir yükseliş dalgası beklese de, kısa vadede fiyatlarda teknik düzeltmelerin olacağını düşündüğünü dile getirdi.

ALTININ KAMPANYA OLMAZ

Altın fiyatlarının standardize edilmiş bir değer olduğunu ve kampanyalı satışların mümkün olmadığını belirten Memiş, altının artık tasarruf amaçlı kullanılan değerli bir emtia olduğunu söyledi. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi ürünlerin bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti. Çavuş ahbap ilişkisiyle ticaret olmaz diyen Memiş, altının gramının sabit olduğunu, örneğin bir yüzük satarken elde edilecek karın belirli sınırlar içinde olduğunu, işçilik farkları dışında kampanya yapılmasının mümkün olmadığını ekledi.



Altının değerinin arttığı ve azaldığı dönemlerde dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıları bilinçli olmaya çağırdı.