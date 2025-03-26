Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Gram altın için fırtına kapıda! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın almalı mı, satmalı mı?

Altın fiyatları, son dönemdeki önemli ekonomik gelişmelerle birlikte büyük dalgalanmalar gösterdi. Ticaret savaşları, ekonomik belirsizlikler, fiziksel altın talebi ve transfer hareketliliği gibi pek çok faktör, altın piyasasında etkili oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu durumu değerlendirerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 11:57

Son dönemde altın fiyatları, ekonomik gelişmelerle birlikte büyük dalgalanmalar yaşadı. Ticaret savaşları, ekonomiye dair belirsizlikler, fiziki altına olan talep ve transferler gibi bir dizi faktör altın fiyatlarını etkiledi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Bilmedikleriniz" programına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA DÜZELTME BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım 2025’teki altın öngörüsünü hatırlatarak, gram altının 4000-4500 TL, ons altının ise 3000-3500 dolar seviyelerine çıkmasını beklediğini belirtti. Ancak yılın ilk çeyreğinde agresif bir yükseliş yaşandığını ve bu süreçte ons altının yüzde 13, gram altının ise yüzde 17 değer kazandığını söyledi. Memiş, bu hızlı yükselişin artık köpük fiyatlama aşamasına geldiğini ve kısa vadede bir düzeltme hareketi yapılması gerektiğini ifade etti.

Ons altının 3000 dolar seviyesinde olduğunu ve 2900 ile 2800 dolara kadar bir düzeltme yapması gerektiğini söyledi. Gram altının ise 3735 TL seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, gram altının 3700 TL altına inmesi gerektiğini vurguladı. Bu düzeltmelerin teknik olarak kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

ALTIN YATIRIMINDA BEKLEYİŞ ÖNERİSİ

Altın fiyatlarının şu an için "alınabilir fiyatlar" olmadığını söyleyen İslam Memiş, yatırımcılara beklemelerinin daha mantıklı bir karar olduğunu belirtti. Yıl içinde ikinci bir yükseliş dalgası beklese de, kısa vadede fiyatlarda teknik düzeltmelerin olacağını düşündüğünü dile getirdi.

ALTININ KAMPANYA OLMAZ

Altın fiyatlarının standardize edilmiş bir değer olduğunu ve kampanyalı satışların mümkün olmadığını belirten Memiş, altının artık tasarruf amaçlı kullanılan değerli bir emtia olduğunu söyledi. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi ürünlerin bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti. Çavuş ahbap ilişkisiyle ticaret olmaz diyen Memiş, altının gramının sabit olduğunu, örneğin bir yüzük satarken elde edilecek karın belirli sınırlar içinde olduğunu, işçilik farkları dışında kampanya yapılmasının mümkün olmadığını ekledi.

Altının değerinin arttığı ve azaldığı dönemlerde dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıları bilinçli olmaya çağırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Motorine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte 26 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Fiyatı Ne Kadar?
1 gram altın fiyatı 3.699 TL.
ETİKETLER
#gram altın
#çeyrek altın
#ons altın
#ons altın
#Gram Altın Fiyatı
#Altın Yatırımı
#İslam Memiş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.