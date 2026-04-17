Gram altın için net rakamı açıkladı! İslam Memiş yeni altın rekoru için şartını açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, altın ve para piyasalarında taşları yerinden oynatacak yeni tahminlerini açıkladı. Gram altın fiyatları için yaz aylarını işaret eden Memiş, 8 bin lira için şartını açıkladı. Memiş, gümüş, borsa ve kripto para yatırımcıları için de çarpıcı uyarılarda bulundu. İşte 17 Nisan 2026 güncel altın yorumları.
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında küresel piyasalardaki son gelişmeleri, savaş geriliminin etkilerini ve yatırım araçlarına ilişkin beklentilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi. Memiş’in açıklamaları, özellikle son iki aydır artan jeopolitik risklerin piyasalarda oluşturduğu dalgalanmaya dikkat çekiyor.
Memiş, piyasalarda ciddi bir belirsizlik ortamı oluştuğunu vurgulayarak "Son iki aydır özellikle savaş geriliminden dolayı piyasalarda ciddi bir belirsizlik oluştu ve haber akışlarında da ciddi belirsizlikler var. Bir bakıyorsunuz barış haberi geliyor, bir bakıyorsunuz savaşın devam ettiği yönünde haber geliyor. Ateşkes geliyor ama arkasından tehditler de geliyor. Böyle bir manipülasyon piyasası var. Piyasa kendini tam olarak yön bulamadı" dedi.
İlk görüşmeden somut bir sonuç çıkmadığını hatırlatan Memiş, sahada ateşkesin fiilen sürdüğünü ancak ikinci görüşmeye dair beklentilerin daha pozitif olduğunu belirtti: "Şu anda piyasalarda pozitif bir seyir var ama ortada yüzde yüz net bir durum yok. Yine yüzde 50–50 ihtimal var: savaşın devam etmesi ya da sona ermesi"
Yatırımcıların yıl sonuna kadar dalgalı bir sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Yatırımcıların şunu kabullenmesi gerekiyor: yıl sonuna kadar piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Her ay farklı bir hikâye piyasaları etkileyecek. Savaş bitti, her şey düzeldi gibi bir beklentiye girmemek lazım. Temkinli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
Memiş, Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade ederek "Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte birçok belirsizlik var. Çin yuanıyla ödeme mi yapılacak, hangi ülkelere geçiş izni verilecek gibi sorular var. Enerji kriziyle birlikte dünya genelinde enflasyon arttı" dedi.
Küresel ekonomik maliyetin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Memiş, "Bu iki aylık sürecin küresel ekonomiye maliyeti yaklaşık 4–5 trilyon dolar civarında. Bunun etkilerini önümüzdeki aylarda göreceğiz" dedi.
Türkiye’ye ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 27,53, dolar/TL beklentisinin ise 51,23 seviyesinde olduğunu hatırlattı.
"Dolar/TL kurunun yıl sonuna kadar 50 lira seviyesine kadar yükselmesi sürpriz olmaz. Ancak bunun üzerine çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir şey söylemek için erken" diyen Memiş, döviz yatırımcısını da uyardı.
Borsa İstanbul için iki senaryoya dikkat çeken Memiş, “Barış haberi gelirse 16.000 puan seviyesi hedef olabilir. Savaşın devam etmesi halinde ise 12.400–12.900 aralığı takip edilebilir.” dedi.
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde ise "Ons altın savaş sürecinde 4.400 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda yaklaşık 4.785 dolar seviyesinde. Savaş devam ederse tekrar düşüşler görülebilir, ancak barış haberi gelirse 5.100–5.200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir"
Gram altın için ise, "Şu anda 6.915 lira seviyesinde. Barış halinde 7.000–7.500 lira aralığı, yaz aylarında ise 8.000 liranın üzeri mümkün görünüyor" dedi.
Gümüşte de yükseliş beklentisini dile getiren Memiş, ons gümüş için 96 dolar, gram gümüş için ise 135–140 lira seviyelerini işaret etti.
Petrol fiyatlarına ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı:
“Petrol fiyatı şu anda 100 dolar civarında. Barış halinde 80 dolara gerileyebilir, ancak savaş devam ederse 120–135 dolar bandına çıkabilir.”
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, "Bitcoin savaş sürecinde daha güçlü bir duruş gösterdi. 75.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Yılın ikinci yarısında Bitcoin için pozitif beklenti devam ediyor" şeklinde konuştu.
TL mevduat faizlerinde artış beklediğini ifade eden Memiş, buna rağmen alternatif yatırım araçlarının daha yüksek getiri potansiyeli sunduğunu söyledi. Gayrimenkul tarafında ise TL bazında düşüş beklemediğini ve talebin canlı kalacağını dile getirdi.