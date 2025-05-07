Gram altın için saat verip uyardı! İslam Memiş: Dananın kuyruğu kopacak

Altın, yatırımcıların güvenli liman arayışında başrolü oynamaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bugün saat 21.00’de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (FED) kararına çevrildiğini ve özellikle gram altın cephesinde akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin başlayabileceğini belirtti. Memiş, piyasalardaki belirsizliğin ise bu verinin ardından çözüleceğini ifade etti. Ayrıca uzman isim akşam saatlerinde açıklanacak veri için "Bu akşam dananın kuyruğu kopacak" ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların ve piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, bu akşam saat 21.00 ve 21.30’da piyasalarda önemli hareketlerin yaşanabileceğini ifade etti.



Fed’in faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, piyasadaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak yeni trendleri belirleyeceğini söyleyen Memiş, "Özellikle gram altın ve diğer yatırım araçlarında sıkışık görünüm, bu gelişmelerle birlikte yön bulacak" ifadelerini kullandı.

BORSA İSTANBUL’DA KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul'da teknik seviyelere vurgu yapan Memiş, "Endekste 9250-9270 bandında önemli bir direnç söz konusu. Bu seviyelerin aşılması durumunda 9400 puan hedeflenebilir. Kısa vadede ise 9000-9450-9550 puan aralığı izlenecek" şeklinde konuştu.



DOLAR VE EURO İÇİN BEKLENTİLER

Kur tarafında hafif hareketlilik yaşandığını dile getiren Memiş, "Dolar/TL'de yukarı yönlü baskı sürüyor ancak sert bir kırılım henüz yaşanmadı. Yılın ikinci yarısında 40 lira üzerindeki seviyeleri görmemiz muhtemel" değerlendirmesinde bulundu. Euro/dolar paritesinin ise 1.1280 – 1.1350 bandında sıkıştığını ve kararın ardından yön arayışına gireceğini belirtti.

ALTINDA GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Ons altının, son iki haftada güçlü bir yükseliş yaşadığına dikkat çeken Memiş, "Özellikle Çin piyasalarının tatilden dönmesiyle birlikte fiziki altına olan talep arttı. Ticaret savaşlarının da etkisiyle altın yeniden güvenli liman olarak öne çıkıyor" ifadesini kullandı. 10 günlük süreçte ons altında 200 dolarlık bir yükseliş yaşandığını anımsatan Memiş, kısa vadede 3400 ve 3420 dolar seviyelerinin önemli dirençler olduğunu, ancak Fed kararının ardından 3500 dolara doğru bir atak ya da 3200 dolara kadar bir düzeltme yaşanabileceğini söyledi.

GRAM ALTINDA HEDEF 4500 LİRA MI?

Serbest piyasada gram altının 4262 lira seviyesinde işlem gördüğünü belirten İslam Memiş, 4350 liranın önemli bir direnç noktası olduğunu kaydetti. Bu seviyenin aşılması durumunda 4500 lira hedeflenebilirken, aksi yönde bir kırılımda 4150 ve 4080 lira desteklerinin gündeme gelebileceğini söyledi. "21.30 öncesinde yön belirlemek riskli olabilir" şeklinde konuşan Memiş, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına dikkat çekti.



Son olarak, Memiş ABD iç siyasetinde yaşanan gerilimlere de değinerek, Donald Trump’ın Powell üzerindeki söylem baskısının artabileceğini belirtti. Piyasaların genel beklentisi ise Fed’in bu toplantıda faiz artırımı yapmayacağı yönünde.