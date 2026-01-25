Gram altın ne kadar? 25 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

Kategoriler
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta içinde Kapalıçarşı'da 7 bin TL'yi aşarak rekor kıran gram altındaki son durum, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç para? İşte 25 Ocak 2026 Pazar güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 6.944,72 TL
Satış: 6.945,51 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.526 TL
Satış: 11.617 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.053,00 TL
Satış: 23.233,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 45.307,06 TL
Satış: 46.195,63 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 45.964,00 TL
Satış: 46.289,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.448,52 TL
Satış: 6.483,22 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.981,73 dolar
Satış: 4.982,39 dolar