Gram altın ne kadar oldu? İşte 3 Mart 2025 altın fiyatları

Gram altın başta olmak üzere altın fiyatları haftalarca süren rekor serisinin ardından geçen hafta düşüşe geçmişti. Yeni haftanın ilk gününden de veriler geldi. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları, haftalar süren ve her gün yeni bir rekorun kırıldığı yükselişin ardından ivmeyi terse döndürdü. Geçtiğimiz salı günü gram altın 3.480 TL ile tarihi rekor kırarken haftanın geride kalan 3 gününde 155 liraya varan kayıp yaşayarak adeta çakıldı. Peki yeni haftada durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Mart 2025 altın fiyatları...

3 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.362,72 TL

Satış 3.363,15 TL

3 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.534,00 TL

Satış 5.542,00 TL

3 MART 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 11.069,00 TL

Satış 11.083,00 TL

3 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.069,00 TL

Satış 22.075,00 TL

3 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.864,19 dolar

Satış 2.864,65 dolar