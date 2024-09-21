Gram altın rekor kıracak! İslam Memiş tarih verdi: 4 bin 500 TL olacak

21 Eylül 2024 16:51 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:54

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın için bomba bir tahminde bulundu. Gram altında rekor seviye için tarih veren İslam Memiş, "Gram altında bekleyin, 4 bin 500 TL olacak" dedi. Memiş, dolar ve borsa ile ilgili de dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Yaptığı başarılı tahminlerle yatırımcıların yüzünü güldüren ünlü finans analisti İslam Memiş​, Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Dolar​, borsa​ ve gümüş için çarpıcı yorumlarda bulunan Memiş, gram altın​ için tarih verip ulaşacağı rekor seviyeyi açıkladı.

Youtube hesabından piyasaları değerlendiren İslam Memiş, "Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika Merkez Bankası FED faiz kararlarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı. Çarşı pazar karıştı" ifadelerini kullandı.

BITCOIN YATIRIMCILARINI TEBRİK ETTİ

Yatırımcıların hangi bant aralıklarını takip etmesi gerektiğini, kısa ve uzun vade için beklentilerini açıklayan Memiş, "Öncelikle bir tebrik mesajım olacak. Özellikle borsa tarafında 9 bin 274 puan seviyesinde son yüzde 25'lik alımını bizimle yapan yol arkadaşlarımızı tebrik ederim. Diğer yandan 56 bin 500 dolar seviyesinden 54 ve 52 bin 500 dolar seviyesinden alım yapan Bitcoin yatırımcılarını tebrik ederim. Diğer yandan bankadaki fiziki varlıklarını pariteyi kullanarak bu işlemi yapan arkadaşlarımızı tekrar tebrik etmek isterim" diye konuştu.

Dolar, borsa, gram altın, ons altın​ ve gümüş için de bomba tahminlerde bulunan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

DOLARDA BEKLENTİ POZİTİF

"Dolar kuru 33 lira 4 kuruş seviyesinde. Yaprak kımıldamıyor. Stabil. Dar bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Burada orta ve uzun vadeli tarafta beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Dolar endeksi FED Başkanı Powell'in açıklamasından sonra 100 seviyesinin altına kadar sarkmıştı. Bu yıl sonuna kadar hedefimizde 97-98 seviyesi vardı. Uluslararası piyasalarda dolar değer kaybetmesine rağmen içeride dolar kuru yine 34 lira seviyesinde durmaya devam ediyor.

BORSA UZUN VADEDE KAZANDIRACAK

Borsa İstanbul 100 endeksi yükselişte. Borsa İstanbul 100 endeksinde 9 bin 274 seviyesinden itibaren korkusuzca borsaya giriş yapan ve 12 bin puan seviyesini 6 ay boyunca bekleyecek olan arkadaşlarımıza ne mutlu. Borsa tarafında pozitif beklentim devam ediyor ama yine kısa vadede 9 bin 800 10 bin 200 puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz ve uzun vadede borsa yatırımcısı yine kazanmaya devam edecek.

2025 yılında borsa mı tarım emtiaları mı kazandıracak sorusunun cevabı; tarım emtiaları fonları ve tarım emtiaları olacağını bugünden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

ONS ALTIN İÇİN UYARDI

Ons altın 2 bin 576 dolar seviyesinde. FED öncesi ons altın tarafında ciddi uyarılarım vardı. Neydi o uyarılarım 2 bin 900-2 bin 920 lira seviyesine kadar da yükselebilir. Alır mıydım? Elimde TL var şu anda elime yeni TL geçti alır mıydım? Beklerdim ons altını beklerdim. Ne bekliyordum ons altında 2 bin 520-2 bin 550 bu bant taraflarına bakardım. Ons altın tarafında 2 bin 586-2 bin 596-2 bin 606 ve 2 bin 616 dolar seviyesi ile alakalı beklentilerimiz vardı. FED 50 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı. Çok ciddi bir faiz indirimi. Ama buna rağmen ons altın 2 bin 600 dolar seviyesini gördü ve oradan geri geldi. Ne 2 bin 606 doları gösterdiler ne de 2 bin 616 dolar seviyesine kadar yükseldi.

İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTIN 4 BİN 500 TL OLACAK

Gram altında kısa vadede takip edeceğim bant arılığı aşağıda 2 bin 800 lira yukarıda 2 bin 900 lira seviyesi. Ons altında beklediğim geri çekilme gram altını çok da etkilemeyebilir. Eylül ayı geldi yeni bir rekor tazelendi ve gram altın Eylül ayında 2 bin 905 lira seviyesine kadar yükseldi. Siz ciddi anlamda bu hafta kazanan bir yatırımcı oldunuz. Yıl sonundaki hedefimiz malum aylarca 9 aydır söylüyorum 3 bin 3 bin 500 lira seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor.

2025 yılı gelmeden daha 2024 yılının son çeyreği başlamadan ben bir iddiada bulunacağım. Kıymetli arkadaşlar 2025 yılı başlamadan bir iddia, bir öngörü bir tahminde bulunayım da bundan sonra herkes kapıları açsın. 2025 yılında 3 bin 3 bin 500 dolar aralığında bir ons altın bekliyorum. Gram altın tarafında 4 bin-4 bin 500 lira aralığında bir gram altın bekliyorum. İlk etapta beklentim bu yönde. Yani 3 bin 500 seviyesinde bir ons altın, 4 bin 500 lira seviyesinde bir gram altın 2025 yılında beni şaşırtmaz. Elindeki varlıklarının kıymetini bil, kaptırma. Seneye 4 bin 500 lira olacak diyorum. Seneye 4 bin 500 lira gram altında bekle.

GÜMÜŞ

Gümüş tarafında bu hafta 28-32 dolar aralığını takip edeceğimi ifade ettim. Gümüş yine altını ezdi ve geçti gümüşün ons fiyatı 30.66 dolar seviyesinde. Gümüşün gram fiyatı 33 lira 75 kuruş seviyesinde. muhteşem bir rakam muhteşem bir fırsattı. Bu fırsatları değerlendirenler ne mutlu."