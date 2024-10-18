Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 18 Ekim 2024 çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

18 Ekim 2024 07:29 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:01

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ekim 2024 altın fiyatları...

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası​ kararını dün açıkladı. Banka politika faiz oranı​nı yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 692 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon 75 bin lira oldu. Serbest piyasada ise gram altın​ 2.976,93 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.087,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ REKOR KIRDI

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 18 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

18 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.976,59

Satış 2.976,93

18 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.031,00

Satış 5.087,00

18 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.030,00

Satış 10.167,00

18 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.059,00

Satış 20.264,00

18 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.709,67

Satış 2.709,97