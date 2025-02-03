Gram altın tarihi rekor kırdı!

03 Şubat 2025 17:30 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:30

Ticaret savaşı endişeleri altın piyasasında hareketliliği artırdı. Gram altın, hem ons fiyatındaki yükseliş hem de Dolar/TL'deki artışın etkisiyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarının neden olduğu belirsizlik, fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. İlk etapta olumsuz tepki veren ons altın, gün içinde yönünü yukarı çevirerek rekor seviyelere yaklaştı.

Güne yüzde 1 düşüşle başlayan ons altın, akşam saatlerine doğru toparlanarak yüzde 0,36 artışla 2.809 dolara yükseldi. 4 Şubat’ta yürürlüğe girecek yeni gümrük vergileri öncesinde dolar endeksi de 109 seviyesinin üzerine çıktı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Altının gram fiyatı, hem ons altındaki yükselişten hem de dolar/TL’deki hareketlilikten destek bularak tarihi zirvesini yeniledi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kuru yüzde 1’e yakın artışla 36 seviyesine ulaşırken, gram altın yüzde 1,25 değer kazanarak 3.251 TL’ye yükseldi ve yeni bir rekor kırdı.

TİCARET SAVAŞLARINDA YENİ DÖNEM

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarında yeni bir hamle yaparak Meksika ve Kanada’ya yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Trump’ın bu adımına karşılık Kanada ve Meksika, misilleme için harekete geçti. Çin ise alınan kararı Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıyacağını duyurdu. Küresel ticaretteki bu gerilim, piyasalardaki dalgalanmayı artırırken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.252,67

Satış: 3.253,30

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.294,00

Satış: 5.328,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 10.588,00

Satış: 10.656,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 21.110,00

Satış: 21.223,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.814,36

Satış: 2.814,73