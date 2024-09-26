Gram altın ve çeyrek altın durdurulamıyor! Rekorlar üst üste geldi! İşte 26 Eylül 2024 altın fiyatları

26 Eylül 2024 07:15 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 07:25

Altın fiyatlarında rekorlar üst üste geldi... Ortadoğu'daki karışıklık ve FED'in faiz düşürmesi altının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Eylül 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 873 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 26 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,2 artışla 3 milyon 20 bin lira oldu. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın​ 2.923,68 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.982,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 26 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.923,19

Satış 2.923,68

26 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.930,00

Satış 4.982,00

26 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.827,00

Satış 9.956,00

26 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.659,00

Satış 19.847,00

26 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.660,81

Satış 2.661,23