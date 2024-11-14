Gram altın ve çeyrek altın düştü! İşte 14 Kasım 2024 altın fiyatları

14 Kasım 2024 07:16 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 07:38

ABD'de enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı. Piyasaların merakla beklediği rakamlar sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı. Bu veriler sonrası para piyasalarında FED'in Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentileri arttı. Açıklanan rakamlar sonrası altında hareketlilik yaşandı. Serbest piyasada gram altın 2.827,59 TL'den. çeyrek altın ise 4.867,00 TL seviyesinden işlem görüyor. ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 14 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 14 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.827,16 Satış 2.827,59 14 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.806,00 Satış 4.867,00 14 KASIM 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.609,00 Satış 9.726,00 14 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.218,00 Satış 19.382,00 14 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.560,70 Satış 2.560,99 İlgili Haberler Kapalıçarşı'da 'altın yok' çekildi! Yatırımcı hücum etti, İslam Memiş uyardı: "Altın alabileceğinizi düşünmeyin" İslam Memiş uyardı! Altın ve Bitcoin savaşında 1 kaybeden olacak