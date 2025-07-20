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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

Altın fiyatları haftayı Donald Trump'ın son gümrük tarifesi açıklaması sonrası dalgalandıktan sonra geçtiğimiz haftayı rekor yükselişle kapatmıştı. Yeni hafta öncesi piyasalarda özellikle gram altın, çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. Dolar kuru, euro kuru ve sterlin kuru ise sınırlı yükseliş görünümünü koruyor. Peki İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 08:19

ve ABD Başkanı 'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifesi açıklamaları sonrası ciddi bir dalgalanma yaşamıştı. Güvenli liman olarak görülen altın küresel ölçekte sert bir çıkış ivmesi yakalarken, yurt içinde altının gram fiyatı rekor seviyelere çıktı. Dolar, euro ve sterlin gibi döviz yatırımının gözde para birimleri ise inişli çıkışlı bir grafik çizdikten sonra TL karşısında yeniden sınırlı yükseliş görünümüne geçti.

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

PİYASALARDA SON DURUM

Hal böyleyken yatırımcılar yeni hafta öncesi 'altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda' sorusuna yanıt arıyor. Peki , , bugün ne kadar? , euro ve kaç TL? İşte altın ve para piyasalarındaki son veriler...

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

20 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.344,14 TL

Satış 4.347,24 TL

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

20 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.073 TL

Satış 7.125 TL

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

20 TEMMUZ 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 14.147 TL

Satış 14.250 TL

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

20 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.206 TL

Satış 28.369 TL

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

20 TEMMUZ 2025 ONS ALTIN FİYATI

Alış 3.349,56 dolar

Satış 3.350,15 dolar

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları
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20 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Alış 40,3482

Satış 40,4343

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

EURO BUGÜN NE KADAR?

Alış 46,9244 TL

Satış 47,1614 TL

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları
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STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Alış 54,1360 TL

Satış 54,2613 TL

Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları
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