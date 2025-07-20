Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

Altın fiyatları ve döviz kurları ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifesi açıklamaları sonrası ciddi bir dalgalanma yaşamıştı. Güvenli liman olarak görülen altın küresel ölçekte sert bir çıkış ivmesi yakalarken, yurt içinde altının gram fiyatı rekor seviyelere çıktı. Dolar, euro ve sterlin gibi döviz yatırımının gözde para birimleri ise inişli çıkışlı bir grafik çizdikten sonra TL karşısında yeniden sınırlı yükseliş görünümüne geçti.
Hal böyleyken yatırımcılar yeni hafta öncesi 'altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda' sorusuna yanıt arıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar? Dolar kuru, euro ve sterlin fiyatı kaç TL? İşte altın ve para piyasalarındaki son veriler...
Alış 4.344,14 TL
Satış 4.347,24 TL
Alış 7.073 TL
Satış 7.125 TL
Alış 14.147 TL
Satış 14.250 TL
Alış 28.206 TL
Satış 28.369 TL
Alış 3.349,56 dolar
Satış 3.350,15 dolar
Alış 40,3482
Satış 40,4343
Alış 46,9244 TL
Satış 47,1614 TL
Alış 54,1360 TL
Satış 54,2613 TL