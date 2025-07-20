Gram altın ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz güncel altın fiyatları ve döviz kurları

Altın fiyatları ve döviz kurları ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifesi açıklamaları sonrası ciddi bir dalgalanma yaşamıştı. Güvenli liman olarak görülen altın küresel ölçekte sert bir çıkış ivmesi yakalarken, yurt içinde altının gram fiyatı rekor seviyelere çıktı. Dolar, euro ve sterlin gibi döviz yatırımının gözde para birimleri ise inişli çıkışlı bir grafik çizdikten sonra TL karşısında yeniden sınırlı yükseliş görünümüne geçti.

PİYASALARDA SON DURUM

Hal böyleyken yatırımcılar yeni hafta öncesi 'altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda' sorusuna yanıt arıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar? Dolar kuru, euro ve sterlin fiyatı kaç TL? İşte altın ve para piyasalarındaki son veriler...

20 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.344,14 TL

Satış 4.347,24 TL

20 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.073 TL

Satış 7.125 TL

20 TEMMUZ 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 14.147 TL

Satış 14.250 TL

20 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.206 TL

Satış 28.369 TL

20 TEMMUZ 2025 ONS ALTIN FİYATI

Alış 3.349,56 dolar

Satış 3.350,15 dolar

20 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Alış 40,3482

Satış 40,4343

EURO BUGÜN NE KADAR?

Alış 46,9244 TL

Satış 47,1614 TL

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Alış 54,1360 TL

Satış 54,2613 TL