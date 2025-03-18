Gram altın yeni rekorunu kırdı! İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini: Gram altın 4.500 lira olacak mı?

Ortadoğu'daki gerilimin yeniden tırmanması ve FED'in faiz kararına yönelik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar altına yönelerek fiyatları yeniden zirveye taşıdı. Ons altının 3 bin doların üzerine çıkarak kırdığı rekor, gram altının da yükselişini destekledi ve kritik psikolojik seviyeleri geride bıraktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki dönemde altının fiyat hareketlerini analiz ederek, olası yeni rekor seviyeler hakkında tahminlerini paylaştı.

Altın, küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden yükseldi ve 3.000 dolar seviyesini aştı. FED’in faiz kararları öncesinde başlayan altın rallisi, Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte yeniden hareketlendi. Bu süreçte, altının yükselişi özellikle güvenli liman talebinin artmasıyla hız kazandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıları bu süreçte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Altın, salı günü 3.000 dolar seviyesini geçerek tarihi bir zirveye ulaştı. ABD Federal Rezervi'nin faiz kararından önceki dönemde güvenli liman arayışı altının yükselmesinde etkili oldu. Küresel gelişmelerin etkisiyle, özellikle ABD, Kanada ve Çin arasındaki ticaret savaşları da altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Orta Doğu’daki çatışmalar ve Kızıldeniz’deki gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar oldu.

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI TETİKLEDİ

Orta Doğu’da, yaklaşık 2 aylık ateşkesin ardından yeniden başlayan çatışmalar altın fiyatlarını etkiledi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ve Kızıldeniz’de Husilerin saldırıları sonrası ABD’nin karşılık vermesi, piyasalarda volatiliteyi artırdı. Bu gelişmeler, altına olan talebin artmasına neden oldu ve fiyatların yeni rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı.

İSVİÇRELİ UBS ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

İsviçreli banka UBS, 2025 yılı için altın tahminini artırarak, külçe altının ons başına 3.200 dolar seviyelerine ulaşacağını öngördü. UBS analistleri, bu tahminin daha önceki 3.000 dolar seviyesindeki beklentiden yukarı yönlü bir revizyon olduğunu belirtti. Diğer bankalar da benzer tahminlerde bulunarak altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor. Macquarie Group, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte 3.500 dolara çıkacağını öngörürken, BNP Paribas da benzer bir açıklama yaptı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARI HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının 2024 yılı son çeyreğinden itibaren agresif bir şekilde yükseldiğini belirterek, ons altın ve gram altın fiyatlarının farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, 2024 yılı için 3.000-3.500 dolar seviyelerinde ons altın ve 4.000-4.500 TL seviyelerinde gram altın beklediğini ifade etti. Ancak, son dönemdeki hızlı yükselişin bir "balon fiyatlama" etkisi oluşturduğunu belirterek, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, büyük yatırımcıların şu an için dolarda kalmayı tercih ettiklerini belirtti.