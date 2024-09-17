Gram altında 3500 TL için tarih verildi! Altın borcu olanlar acele etsin

17 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:58

Altın fiyatları milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, finans analisti İslam Memiş' ten yatırımcıyı heyecanlandıran açıklama geldi. Son haftalarda rekordan rekora koşan altın hakkında konuşan deneyimli uzman altın borcu olanların beklememesi gerektiğini ifade etti. Gram altın fiyatı 3.500 TL olacak diyen İslam Memiş tarih verdi.

İslam Memiş​, gram altın​ için heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Ocak ve Eylül aylarında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı getiri sunan altın fiyatları​ için yılın geri kalanında rota çizildi. Yeni rekor 3 bin 500 lira için geri sayım başladı.

GRAM ALTINDA 3500 LİRA HEDEFİ

İslam Memiş, gram altın için kritik açıklamalarda bulundu. Eylül ve yıl sonu tahminini açıklayan Memiş, yeni rekor 3 bin 500 lira için tarih verdi.

"KESİNLİKLE BUNU YAPMAYIN"

Bu haftanın çok yoğun geçeceğini ifade eden uzman, 18 Merkez Bankasının faiz kararının altın üzerinde ciddi oranda etki oluşturacağını belirtti. Memiş, "Tam 18 Merkez Bankasının faiz kararı​ açıklanacak. En önemlileri Amerika Merkez Bankası FED. Dolu dolu, çok yoğun, çok sert dalgalanmaların oluştuğu bir haftada olacağız" dedi.

İslam Memiş gram altın ve ons için şu açıklamalarda bulundu;

"Altın yatırımcısı, satış için daha erken. Yıl sonu 3 bin 3 bin 500 lira seviyesi ile alakalı gram altın tarafındaki beklentimiz devam etmekte. Eylül ayındaki direnç seviyemiz 2 bin 880 lira olacak. Her ay yeni bir rekor kırmaya devam ediyor gram altın. Yıl sonu 3 bin, 3 bin 500 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz kenarda duruyor. Elinizdeki altınları kesinlikle satmayın. Altın borcu olanlar ise beklememeli.

ONS ALTIN​ FED'İ BEKLİYOR

Ons altın 2 bin 585 dolar seviyesinde. Amerika Merkez Bankası FED'in faiz politikaları değerli metaller tarafında etkili olacak. Ons tarafında 2 bin 596, 2 bin 606, 2 bin 616 dolar seviyesine kadar önünün açık olduğu ve bu hafta yeni rekor denemelerinin devam edeceği bir hafta olacak."