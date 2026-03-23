Gram altında '550 TL' şoku! Herkes kuyumcuya ve bankalara koşuyor ama...

Piyasalar haftaya 'arbitraj' şokuyla başladı. Ons altının 4.300 dolar seviyelerinin altına kadar çekilmesiyle birlikte spot piyasada gram altın 6.235 TL’ye kadar gerilerken, Kapalıçarşı deyim yerindeysek bu hıza ayak uydurmayı reddediyor. Fiziki piyasada gramın 6.785 TL seviyelerinde tutunması, ekran fiyatı ile tabela fiyatı arasındaki farkı gram başına 550 TL'ye kilo başına 12 bin dolar gibi tarihi bir eşiğe taşıdı.
İşte vatandaşın merak ettiği tüm rakamlar ve detaylar...
Vatandaşın vazgeçilmez yatırım aracı olan altın, tarihî dönemlerinden birini daha yaşıyor. Geçen hafta sert düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni haftaya da ivme kaybı ile başlıyor.
Spot piyasada gram altın fiyatı geçen hafta 7.135 TL’den 6.399 TL’ye gerilemişti. Haftalık bazda değer kaybı ise %-10,32 olarak gerçekleşmişti.
Küresel piyasalarda ons altın fiyatının 5.000 doların üzerinden irtifa kaybederek 4.300 doların altına gerilemesi, gram fiyatında da sert düşüşün tetikleyicisi oldu. “Yüksek petrol-yüksek enflasyon” fiyatlaması ile tahvil faizlerinin yükselişe geçmesi ve FED ile birlikte birçok majör merkez bankasından indirim beklentilerinin rafa kalkması, sarı metalde tabloyu tersine veridi.
Altın fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü sert hareketler yaşandığında, fiziki piyasa yükselişe daha hızlı tepki veriyor. Böyle durumlarda fiyatlar, düşüşe ise daha yavaş reaksiyon gösteriyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; spot piyasadaki fiyatların düştüğü yerde birkaç gün kalması ve tekrar yukarı yönelmemesi halinde fiziki piyasanın da direncinin kırılabileceğini belirten kuyumcular, “O zaman fiziki piyasada da fiyatın aşağı doğru yönelmeye başladığı ve makasın da daha makul seviyelere kapandığı görülebilir. Ancak spottaki fiyat düştükçe, bunu alım fırsatı olarak görüp fiziki piyasaya yönelenler de var” şeklinde konuşuyor.
Bu arada bankalarda da gram altın satış fiyatının spot piyasadan yukarıda olduğu görülüyor. Ziraat Bankası’nda gram altın satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 6.795 TL’den gerçekleşiyor.