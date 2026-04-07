Gram altında 7 bin lira alarmı! Tuna Kaya büyük patlama için 2 gün süre verdi

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:09
07.04.2026
saat ikonu 10:20
Gram altın

Altın ve gümüş bu savaştan nasıl çıkacak? Orta Doğu gerilimi tüm dünyayı etkileyen küresel bir kaosa dönüştü.  Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalında yaptığı son piyasa değerlendirmesinde özellikle altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çekici uyarılarda bulundu. 

değerli metallerde yön arayışı

Küresel jeopolitik risklerin etkisiyle değerli metallerde yön arayışının sürdüğünü belirten Kaya, kritik teknik seviyelere vurgu yaptı.
 

Altın tarafında teknik seviyeler

Altın tarafında mevcut görünümün hassas olduğunu ifade eden Kaya, teknik seviyelerin belirleyici olacağını söyledi. “Altın ikinci düşen trend çizgisine yaklaştı ki burada özellikle arkadaşlar bu trendin aşılması altında toparlanmanın biraz daha etkili olmasını sağlayacak” diyen Kaya, asıl kritik seviyenin daha yukarıda olduğuna dikkat çekti.

altın fiyatı

Kaya, "Ancak asıl önemli olgu altın tarafında diğer düşen trendin kırılımı olacak. Burası da 5300 bölgesinden geçiyor halihazırda. Yani altının bir 5300 seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor ki asıl orada rahatlamış olalım" dedi.
 

altın direnç seviyesi

BARAJ YIKILIRSA 4346 SEVİYESİNE DÜŞER

Kaya, önemli destek seviyelerini şöyle sıraladı: "Altında ilk desteğimiz 4651 seviyesi. Altının bu seviye üzerinde kalması gerekiyor. Altın bu seviyeyi kaybeder ve şuradaki mini yükselen trendi aşağı doğru kırarsa altında yeniden 4346 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz."
 

ons altın tarafında stop

Jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisine de dikkat çeken Kaya, olası bir savaş senaryosunda piyasanın beklenenin aksine sert satışlar yaşayabileceğini belirtti:

Çarşamba günü eğer Trump İran’a yönelik kapsamlı bir saldırı yaparsa bu artık savaşın çok daha derin olmasına neden olur ki bu ölçekte de altında da satışlar daha da artabilir. 4.346 seviyesini ons altın tarafında stop olarak kullanmakta fayda var."
 

Gram altın tarafında

GRAM ALTIN BU RAKAMDA KIRILIR

Gram altın tarafında ise bankalar arası fiyat ile bireysel yatırımcı fiyatı arasındaki makasa dikkat çeken Kaya, "Gram altın bankalar arası piyasada hali hazırda 6.678 TL seviyesinde. Yukarıda 6.828 var ve şuradaki trendin kırılımı sonrasında 7.262 seviyesi gündeme gelir… aşağıda 6.220 TL seviyesini takip ediyoruz" dedi.
 

Gümüş piyasası

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde ise daha temkinli ama uzun vadede iyimser bir tablo çizen Kaya, "Gümüş bu düşen trendi kırdı ama kırdıktan sonra böyle hemen güzel bir yükseliş yapmadı" dedi.
 

gümüş fiyatları

Kritik direnç ve destek seviyelerini de detaylandıran Kaya "Yukarıda 80 dolar ana direncini takip ediyoruz. Gümüşün ilk etapta burayı aşması gerekiyor… yukarı yönlü hareketin tekrar güç kazanması için 90 bandının aşılması gerekiyor. Aşağıda destek olarak 69-70 seviyesini takip ediyoruz ana destek olarak da 65 dolar seviyesini takip ediyoruz" şeklinde konuştu
 

BlackRock ve JP Morgan

Büyük kurumların gümüş beklentilerine de değinen Kaya,  "BlackRock ve JP Morgan’a göre 2026 sonuna kadar 80 dolar olması bekleniyor. 2030’a kadar da 100 doları aşması bekleniyor" dedi.
 

gümüş bu yıl içerisinde de 150 dolar seviyesi

Ancak mevcut jeopolitik ortamın bu potansiyeli baskıladığını belirten Kaya, savaş olmasaydı daha güçlü bir yükseliş görülebileceğini vurgulayarak "Eğer bu savaş olgusu olmasaydı zaten gümüş bu yıl içerisinde de 150 dolar seviyesini görebilirdi savaş işi bozdu" dedi.
 

gümüş fiyatı

Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Eğer savaş biterse yıl ortasından sonra gümüşte güzel bir ivme, güzel bir hareketlilik görebiliriz."
 

Gram gümüş

Son olarak gram gümüş için de teknik seviyeleri paylaşan Kaya, "Gram gümüşte destek olarak 94 TL seviyesini takip ediyoruz, direnç olarak 108.72 TL ve 115 TL seviyeleri öne çıkıyor"
 

borsa istanbul

"Borsa 13 bin puan seviyesinde. 20 Nisan'da piyasa enflasyon verisi düşük açıklandığı için piyasa Merkez Bankası 'ndan bir faiz artırımı beklenmiyor. Ama Merkez Bankası %2 -3 civarında bir faiz artırımı yaparsa yukarıda 13.400 tarafında bir satışla karşılaşabiliriz aşağıda da 12.600 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz evet bu trend kırıldı teknik anlamda iyi ama temelde İran savaşı devam ediyor ve tabi ki İran savaşının boyut kazanması şiddet kazanması borsayı da olumsuz etkilemeye devam edecek"

tuna kaya altın

Kaya’nın değerlendirmelerine göre, hem altın hem de gümüş piyasasında kısa vadede jeopolitik riskler belirleyici olmaya devam ederken, teknik seviyeler yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

